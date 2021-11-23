https://ria.ru/20211123/putin-1760340178.html

Путин призвал выстроить работу межправкомиссии России и Палестины

Путин призвал выстроить работу межправкомиссии России и Палестины - РИА Новости, 23.11.2021

Путин призвал выстроить работу межправкомиссии России и Палестины

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что им необходимо регулярно встречаться и поддерживать отношения, а также... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:16

2021-11-23T14:16

2021-11-23T14:21

палестина

владимир путин

ближний восток

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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что им необходимо регулярно встречаться и поддерживать отношения, а также обмениваться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке."Мы безусловно должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности", - сказал Путин во время переговоров в Сочи.Работа межправкомиссии России и Палестины, которая была приостановлена на фоне пандемии, должна быть восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, из-за этой пандемии произошел сбой в межправкомиссии. Нужно, конечно, выстраивать эту работу как можно быстрее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211122/putin-1760139872.html

палестина

ближний восток

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палестина, владимир путин, ближний восток