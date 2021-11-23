В Москве откроют пункты сбора вышедшей из строя электротехники
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Москве по городской программе будут перерабатывать вышедшую из строя электронную и электрическую технику, проект будет реализован в виде государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Правительство Москвы приняло решение о реализации ГЧП-проекта по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования в целях его последующей утилизации. Извещение о реализации проекта ГЧП опубликовано на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: здесь в течение 45 дней можно ознакомиться с условиями концессии", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.
Инициатива о реализации проекта поступила в столичное правительство в этом году. Корпорация "Экополис" предлагает осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика и опасных веществ. Для этого инвестор реконструирует городские объекты под пункты сбора и оснастит их необходимым оборудованием. Всю отсортированную здесь технику "Экополис" планирует отправлять на перерабатывающие предприятия – в том числе, на собственные заводы "ЭкоТехПром" и "Экопласт", укомплектованные современным оборудованием.
"Москва подпишет с инвестором соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет. Город передаст инвестору по соглашению пустующие объекты капитального строительства, расположенные в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация этого проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Государственно-частное партнерство позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на взаимовыгодных условиях для бизнеса и города. В итоге Москва получает функционирующий объект, сокращает бюджетные затраты на финансирование его строительства или реконструкции.