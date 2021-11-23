https://ria.ru/20211123/protsessory-1760345824.html

Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров

Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров - РИА Новости, 23.11.2021

Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров

Минцифры РФ и Минопромторг обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:39

2021-11-23T14:39

2021-11-23T14:39

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Минопромторг обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских процессоров, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы будем требовать совместимость, просто это будет неодномоментно. Мы дадим соответствующие сроки. Мы сейчас с Минпромторгом как раз это обсуждаем, в какой части, как это должно быть увязано. Два реестра, совместимость, это важный вопрос", - сказал министр, выступая на TAdviser SummIT.По его словам, требовать от разработчиков инвестировать сейчас в поддержку российских процессоров можно, только если связать это с дополнительным спросом. "Если мы это с дополнительным спросом не свяжем, это будет означать для них дополнительное обременение под угрозой исключения из реестра. Не очень понятно, будет ли это стимулировать рынок", - пояснил министр.Точных сроков введения такого требования министр не назвал. "До конца года мы должны с Минпромторгом эту модель общую сбить", - добавил он.

https://ria.ru/20211122/internet-kompanii-1760236662.html

https://ria.ru/20211102/mintsifry-1757406179.html

россия

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2021

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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия