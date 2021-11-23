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Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров
Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров - РИА Новости, 23.11.2021
Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров
Минцифры РФ и Минопромторг обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:39
2021-11-23T14:39
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Минопромторг обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских процессоров, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы будем требовать совместимость, просто это будет неодномоментно. Мы дадим соответствующие сроки. Мы сейчас с Минпромторгом как раз это обсуждаем, в какой части, как это должно быть увязано. Два реестра, совместимость, это важный вопрос", - сказал министр, выступая на TAdviser SummIT.По его словам, требовать от разработчиков инвестировать сейчас в поддержку российских процессоров можно, только если связать это с дополнительным спросом. "Если мы это с дополнительным спросом не свяжем, это будет означать для них дополнительное обременение под угрозой исключения из реестра. Не очень понятно, будет ли это стимулировать рынок", - пояснил министр.Точных сроков введения такого требования министр не назвал. "До конца года мы должны с Минпромторгом эту модель общую сбить", - добавил он.
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
14:39 23.11.2021
 
Минцифры потребуют обеспечить совместимость российского ПО и процессоров

Минцифры и Минпромторг обсудят требование о совместимости российского ПО и процессоров

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. СамаринаСтанок высокотехнологичного производства
Станок высокотехнологичного производства - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ и Минопромторг обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских процессоров, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы будем требовать совместимость, просто это будет неодномоментно. Мы дадим соответствующие сроки. Мы сейчас с Минпромторгом как раз это обсуждаем, в какой части, как это должно быть увязано. Два реестра, совместимость, это важный вопрос", - сказал министр, выступая на TAdviser SummIT.
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По его словам, требовать от разработчиков инвестировать сейчас в поддержку российских процессоров можно, только если связать это с дополнительным спросом. "Если мы это с дополнительным спросом не свяжем, это будет означать для них дополнительное обременение под угрозой исключения из реестра. Не очень понятно, будет ли это стимулировать рынок", - пояснил министр.
Точных сроков введения такого требования министр не назвал. "До конца года мы должны с Минпромторгом эту модель общую сбить", - добавил он.
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ЭкономикаТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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