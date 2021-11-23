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Почему прививаться зимой уже поздно
Россиян призвали вакцинироваться до зимы, пока не поздно - РИА Новости, 23.11.2021
Почему прививаться зимой уже поздно
Россиянам, которые в этом году еще не прививались, нужно поторопиться и сделать укол не только от коронавируса, но и от гриппа, посоветовал врач-инфекционист... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:09
2021-11-23T04:09
2021-11-23T14:57
общество
прививки
здоровье - общество
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россиянам, которые в этом году еще не прививались, нужно поторопиться и сделать укол не только от коронавируса, но и от гриппа, посоветовал врач-инфекционист Николай Малышев в интервью радио Sputnik.Он предупредил о вероятности очередной вспышки этого инфекционного заболевания к зиме. "Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идет поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъем гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября. — Прим. ред.), идет небольшое снижение. После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъем заболеваемости гриппом", — сказал Малышев.Медик попросил не дожидаться роста числа больных и вакцинироваться заранее. Прививку от коронавирусной инфекции и гриппа можно делать одновременно. Минздрав рекомендует вводить вакцины в разные части тела, например в левое и правое плечо.
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075656.html
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общество, прививки, здоровье - общество, николай малышев, россия, коронавирус covid-19
04:09 23.11.2021 (обновлено: 14:57 23.11.2021)
Россиян призвали вакцинироваться до зимы, пока не поздно
Врач Малышев призвал россиян привиться от гриппа до наступления зимы