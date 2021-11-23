https://ria.ru/20211123/privivka-1760266763.html

Почему прививаться зимой уже поздно

Россиян призвали вакцинироваться до зимы, пока не поздно - РИА Новости, 23.11.2021

Почему прививаться зимой уже поздно

Россиянам, которые в этом году еще не прививались, нужно поторопиться и сделать укол не только от коронавируса, но и от гриппа, посоветовал врач-инфекционист... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T04:09

2021-11-23T04:09

2021-11-23T14:57

общество

прививки

здоровье - общество

николай малышев

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115718_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_c81eace5193e864e176f9f49269d9c6e.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россиянам, которые в этом году еще не прививались, нужно поторопиться и сделать укол не только от коронавируса, но и от гриппа, посоветовал врач-инфекционист Николай Малышев в интервью радио Sputnik.Он предупредил о вероятности очередной вспышки этого инфекционного заболевания к зиме. "Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идет поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъем гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября. — Прим. ред.), идет небольшое снижение. После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъем заболеваемости гриппом", — сказал Малышев.Медик попросил не дожидаться роста числа больных и вакцинироваться заранее. Прививку от коронавирусной инфекции и гриппа можно делать одновременно. Минздрав рекомендует вводить вакцины в разные части тела, например в левое и правое плечо.

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, прививки, здоровье - общество, николай малышев, россия, коронавирус covid-19