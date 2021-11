https://ria.ru/20211123/pretoriya-1760401297.html

Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021

Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021 - РИА Новости, 23.11.2021

Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021

Африканский этап международного роуд-шоу работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина продолжается в Претории, административной... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:11

2021-11-23T18:11

2021-11-23T20:14

нью-дели

илья рогачев

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

россия

общество

фото

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760414841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_935f047575526c8a3964a203662b02be.jpg

ПРЕТОРИЯ, 23 ноя – РИА Новости. Африканский этап международного роуд-шоу работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина продолжается в Претории, административной столице ЮАР.На выставке в галерее отеля Apogee, организованной при поддержке Посольства РФ в ЮАР, представлено несколько десятков фотографий-победителей конкурса 2021 года. Среди одиночных работ и серий фотожурналистов из 17 стран - России, Испании, Греции, Канады, Мексики, Германии, Великобритании, Китая и других, есть также и отмеченные Гран-при. Впервые в истории конкурса его главный приз завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" .Выставка в Претории открыта до 15 декабря 2021 года, вход на выставку свободный.Темы выставочных работ формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.Открывая выставку, посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина позволяет зрителям увидеть мир через объектив молодых фотографов.Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина планирует сделать остановки и в других городах мира, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До Претории работы победителей конкурса 2021 года экспонировались на площадках Национального музея и Свободного университета Киншасы (ДР Конго): именно в Киншасе 22 октября был дан старт его мировому турне.Прием работ на конкурс 2022 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20211018/stenin-1754562977.html

https://ria.ru/20211018/konkurs-1754726116.html

https://ria.ru/20211022/fotokonkurs-1755877672.html

нью-дели

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-дели, илья рогачев, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, общество, фото, культура