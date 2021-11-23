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https://ria.ru/20211123/pretoriya-1760401297.html
Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021
Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021 - РИА Новости, 23.11.2021
Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021
Африканский этап международного роуд-шоу работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина продолжается в Претории, административной... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:11
2021-11-23T20:14
нью-дели
илья рогачев
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
общество
фото
культура
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ПРЕТОРИЯ, 23 ноя – РИА Новости. Африканский этап международного роуд-шоу работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина продолжается в Претории, административной столице ЮАР.На выставке в галерее отеля Apogee, организованной при поддержке Посольства РФ в ЮАР, представлено несколько десятков фотографий-победителей конкурса 2021 года. Среди одиночных работ и серий фотожурналистов из 17 стран - России, Испании, Греции, Канады, Мексики, Германии, Великобритании, Китая и других, есть также и отмеченные Гран-при. Впервые в истории конкурса его главный приз завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" .Выставка в Претории открыта до 15 декабря 2021 года, вход на выставку свободный.Темы выставочных работ формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.Открывая выставку, посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина позволяет зрителям увидеть мир через объектив молодых фотографов.Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина планирует сделать остановки и в других городах мира, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До Претории работы победителей конкурса 2021 года экспонировались на площадках Национального музея и Свободного университета Киншасы (ДР Конго): именно в Киншасе 22 октября был дан старт его мировому турне.Прием работ на конкурс 2022 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20211018/stenin-1754562977.html
https://ria.ru/20211018/konkurs-1754726116.html
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Новости
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нью-дели, илья рогачев, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, общество, фото, культура
18:11 23.11.2021 (обновлено: 20:14 23.11.2021)
 

Претория стала новой остановкой в мировом турне конкурса Стенина-2021

© РИА Новости / Александр АрефьевБывший главнокомандующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мсиманг на открытии выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
Бывший главнокомандующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мсиманг на открытии выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Арефьев
Читать ria.ru в
ПРЕТОРИЯ, 23 ноя – РИА Новости. Африканский этап международного роуд-шоу работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина продолжается в Претории, административной столице ЮАР.
На выставке в галерее отеля Apogee, организованной при поддержке Посольства РФ в ЮАР, представлено несколько десятков фотографий-победителей конкурса 2021 года. Среди одиночных работ и серий фотожурналистов из 17 стран - России, Испании, Греции, Канады, Мексики, Германии, Великобритании, Китая и других, есть также и отмеченные Гран-при. Впервые в истории конкурса его главный приз завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" .
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Работы победителей выставляются во многих городах мира. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
1 из 4
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Работы победителей выставляются во многих городах мира. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр АрефьевБывший главнокомандующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мсиманг на открытии выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
Бывший главнокомандующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мсиманг на открытии выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
2 из 4
Бывший главнокомандующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мсиманг на открытии выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
© РИА Новости / Александр Арефьев
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкБрошюры, выпущенные к открытию выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Работы победителей выставляются во многих городах мира. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран.
Брошюры, выпущенные к открытию выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
3 из 4
Брошюры, выпущенные к открытию выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Работы победителей выставляются во многих городах мира. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр АрефьевОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
4 из 4
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
© РИА Новости / Александр Арефьев
1 из 4
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Работы победителей выставляются во многих городах мира. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Бывший главнокомандующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мсиманг на открытии выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
© РИА Новости / Александр Арефьев
3 из 4
Брошюры, выпущенные к открытию выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Работы победителей выставляются во многих городах мира. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
4 из 4
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Претории
© РИА Новости / Александр Арефьев
Выставка в Претории открыта до 15 декабря 2021 года, вход на выставку свободный.
Темы выставочных работ формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.
Работа фотографа Дарьи Исаевой Домашняя Олимпиада. Спорт, серии, 1 место - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 14:05
"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина
Открывая выставку, посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина позволяет зрителям увидеть мир через объектив молодых фотографов.

"Как сказал сам Андрей, журналисты – это глаза людей и мира".

Илья Рогачев
посол России в ЮАР
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина планирует сделать остановки и в других городах мира, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До Претории работы победителей конкурса 2021 года экспонировались на площадках Национального музея и Свободного университета Киншасы (ДР Конго): именно в Киншасе 22 октября был дан старт его мировому турне.
Прием работ на конкурс 2022 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
Работа фотографа Рафида Ясара Счастливый фермер. Моя Планета, одиночные фотографии, Особая отметка жюри - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:56Культура
Преодолевая границы: главные фото конкурса Стенина
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Посол РФ в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 20:24Культура
Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго
 
Нью-ДелиИлья РогачевАндрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссияОбществоФотоКультура
 
 
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