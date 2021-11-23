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Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2", являются проявление недобросовестной конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:18
2021-11-23T07:17
сша
россия
в мире
анатолий антонов
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2", являются проявление недобросовестной конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода.Как отметил Антонов, "американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество". "Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию", - констатировал посол.Он напомнил, что данные шаги предпринимаются "при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса".Москва, подчеркнул посол, категорически отвергает обвинения в свой адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - заключил Антонов.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.
https://ria.ru/20211122/zasluga-1760104850.html
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сша, россия, в мире, анатолий антонов, северный поток — 2
04:18 23.11.2021 (обновлено: 07:17 23.11.2021)
 
Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"

Посол России Антонов назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2", являются проявление недобросовестной конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода.
"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - говорится в заявлении посла, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Как отметил Антонов, "американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество". "Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию", - констатировал посол.
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Он напомнил, что данные шаги предпринимаются "при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса".
Москва, подчеркнул посол, категорически отвергает обвинения в свой адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - заключил Антонов.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.
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СШАРоссияВ миреАнатолий АнтоновСеверный поток — 2
 
 
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