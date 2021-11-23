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Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"

Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

Антонов прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"

Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2", являются проявление недобросовестной конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T04:18

2021-11-23T04:18

2021-11-23T07:17

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анатолий антонов

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2", являются проявление недобросовестной конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода.Как отметил Антонов, "американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество". "Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию", - констатировал посол.Он напомнил, что данные шаги предпринимаются "при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса".Москва, подчеркнул посол, категорически отвергает обвинения в свой адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - заключил Антонов.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.

https://ria.ru/20211122/zasluga-1760104850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/krizis-1759956734.html

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сша, россия, в мире, анатолий антонов, северный поток — 2