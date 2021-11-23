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Автодилеры выступили за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей
Автодилеры выступили за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей - РИА Новости, 23.11.2021
Автодилеры выступили за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) поддерживает продление нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, отказ от этой меры РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:25
2021-11-23T05:25
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийская экономическая комиссия
авто
российские автомобильные дилеры
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) поддерживает продление нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, отказ от этой меры может привести к замедлению роста доли электрокаров в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения."Поддерживаем продление нулевой пошлины, так как это новый этап развития автомобиля. В России полным ходом строят инфраструктуру для электромобилей, но при этом пока их можно только ввозить. Поэтому отмена нулевой пошлины может замедлить рост доли электромобилей в автопарке страны", - отметили в РОАД.В начале ноября за продление нулевой пошлины также выступили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В организации пояснили, что отказ в противном случае, приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж.В свою очередь в Минпромторге РФ наоборот - призывают отказаться от продления нулевой ставки на ввоз электромобилей. "Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России", - сообщили в министерстве.В Минпромторге также напомнили о недавнем утверждении концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ до 2030 года. "Крупнейшие мировые автопроизводители рассматривают РФ как площадку для реализации инвестиционных проектов в области электродвижения, предусматривающих проведение НИОКР, создание собственной компонентной базы, модернизацию и увеличение ... мощностей по производству конкурентного отечественного экологически чистого транспорта", - аргументировали свою позицию в министерстве.Пошлина на ввоз электрокаров в Россию и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года. В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года. Совет ЕЭК на заседании 29 октября уже рассмотрел вопрос продления нулевой пошлины до 2024 года, однако итоги совещания обнародованы не были.
https://ria.ru/20211021/elektromobil-1755502699.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, авто, российские автомобильные дилеры, россия
05:25 23.11.2021
 
Автодилеры выступили за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей

Российские автодилеры выступили за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектромобиль во время подзарядки
Электромобиль во время подзарядки - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) поддерживает продление нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, отказ от этой меры может привести к замедлению роста доли электрокаров в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения.
"Поддерживаем продление нулевой пошлины, так как это новый этап развития автомобиля. В России полным ходом строят инфраструктуру для электромобилей, но при этом пока их можно только ввозить. Поэтому отмена нулевой пошлины может замедлить рост доли электромобилей в автопарке страны", - отметили в РОАД.
В начале ноября за продление нулевой пошлины также выступили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В организации пояснили, что отказ в противном случае, приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж.
В свою очередь в Минпромторге РФ наоборот - призывают отказаться от продления нулевой ставки на ввоз электромобилей. "Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России", - сообщили в министерстве.
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В Минпромторге также напомнили о недавнем утверждении концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ до 2030 года. "Крупнейшие мировые автопроизводители рассматривают РФ как площадку для реализации инвестиционных проектов в области электродвижения, предусматривающих проведение НИОКР, создание собственной компонентной базы, модернизацию и увеличение ... мощностей по производству конкурентного отечественного экологически чистого транспорта", - аргументировали свою позицию в министерстве.
Пошлина на ввоз электрокаров в Россию и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года. В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года. Совет ЕЭК на заседании 29 октября уже рассмотрел вопрос продления нулевой пошлины до 2024 года, однако итоги совещания обнародованы не были.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийская экономическая комиссияАвтоРоссийские автомобильные дилерыРоссия
 
 
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