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Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума

Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума - РИА Новости, 23.11.2021

Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума

Госдума при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное увеличении РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:46

2021-11-23T12:46

2021-11-23T12:46

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное увеличении прожиточного минимума в 2022 году.В первоначальной редакции проекта трехлетнего федерального бюджета на будущий год была заложена индексация величины прожиточного минимума на 2,5%. В минувший четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате прожиточный минимум должен вырасти - до 12 654 рублей, а МРОТ, который не может быть меньше прожиточного минимума, - до 13 890 рублей.Согласно принятым поправкам, величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей -12 274 рубля. Одновременно вносятся изменения, касающиеся финансового обеспечения предложений президента об увеличении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.Для этого расширяются основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета. К ним отнесено распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме до 9,151 миллиарда рублей, предусмотренных по подразделу "Пенсионное обеспечение" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, а также осуществления региональной социальной доплаты к пенсии.При этом правительство РФ сможет оперативно распределять эти средства между регионами в рамках межбюджетных трансфертов, предоставляемые из федерального бюджета на соответствующие цели. На эти средства не будет распространяться требование о необходимости утверждении межбюджетных трансфертов законом о бюджете.В текущем году величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а МРОТ - 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц, к которому президент подал поправку о его повышении до 13 890 рублей. Второе чтение этого законопроекта запланировано на 24 ноября.

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общество, владимир путин, госдума рф, мрот, россия