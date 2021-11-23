https://ria.ru/20211123/popova-1760391944.html
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах - РИА Новости, 23.11.2021
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах
Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех социальных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:30
2021-11-23T17:30
2021-11-23T17:30
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292389_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_84ad14d0a329c3d668a76289daa6fd19.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех социальных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Если говорить о социально-профессиональных группах, то снижение заболеваемости наблюдается во всех субъектах, во всех социальных группах", - сказала Попова.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292389_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_f2172c6d5970d859568c012389924eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах
Попова: снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех социальных группах