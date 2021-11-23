https://ria.ru/20211123/popova-1760391944.html

Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах

Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах - РИА Новости, 23.11.2021

Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 во всех социальных группах

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех социальных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:30

2021-11-23T17:30

2021-11-23T17:30

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех социальных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Если говорить о социально-профессиональных группах, то снижение заболеваемости наблюдается во всех субъектах, во всех социальных группах", - сказала Попова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии