https://ria.ru/20211123/popova-1760385143.html
Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60%
Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60% - РИА Новости, 23.11.2021
Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60%
Значимые изменения в снижении заболеваемости коронавирусом будут заметны, как только уровень иммунизации людей старше 65 лет превысит 60%, сообщила глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:13
2021-11-23T17:13
2021-11-23T17:22
общество
анна попова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Значимые изменения в снижении заболеваемости коронавирусом будут заметны, как только уровень иммунизации людей старше 65 лет превысит 60%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в возрастной группе 65 лет и старше. Здесь ситуация практически не меняется. И совершенно очевидно, что от уровня охвата иммунизации лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения, и при вакцинации возрастной группы более чем на 80% будет стабилизация эпидпроцесса. Это безусловно", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760387354.html
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общество, анна попова
17:13 23.11.2021 (обновлено: 17:22 23.11.2021)
Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60%
Попова: при уровне иммунизации от COVID-19 свыше 60% будет заметно изменение эпидпроцесса