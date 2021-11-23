https://ria.ru/20211123/popova-1760385143.html

Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60%

Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60% - РИА Новости, 23.11.2021

Попова заявила о необходимости уровня иммунизации от COVID-19 свыше 60%

Значимые изменения в снижении заболеваемости коронавирусом будут заметны, как только уровень иммунизации людей старше 65 лет превысит 60%, сообщила глава... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:13

2021-11-23T17:13

2021-11-23T17:22

общество

анна попова

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Значимые изменения в снижении заболеваемости коронавирусом будут заметны, как только уровень иммунизации людей старше 65 лет превысит 60%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в возрастной группе 65 лет и старше. Здесь ситуация практически не меняется. И совершенно очевидно, что от уровня охвата иммунизации лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения, и при вакцинации возрастной группы более чем на 80% будет стабилизация эпидпроцесса. Это безусловно", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760387354.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анна попова