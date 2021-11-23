https://ria.ru/20211123/pomosch-1760364009.html
Правительство выделило средства на пункты мобильной юридической помощи
Правительство выделило средства на пункты мобильной юридической помощи - РИА Новости, 23.11.2021
Правительство выделило средства на пункты мобильной юридической помощи
Правительство России выделило министерству юстиции РФ 92,8 миллиона рублей на покупку 30 автомобилей для создания мобильных пунктов бесплатной юридической... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:01
2021-11-23T16:01
2021-11-23T16:01
общество
константин чуйченко
правительство рф
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Правительство России выделило министерству юстиции РФ 92,8 миллиона рублей на покупку 30 автомобилей для создания мобильных пунктов бесплатной юридической помощи в регионах, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Выделить в 2021 году Минюсту России на осуществление в 2021 году закупки 30 специальных автомобилей отечественного производства и направление их в субъекты Российской Федерации в целях организации выездных пунктов для оказания бесплатной юридической помощи государственными юридическими бюро бюджетные ассигнования в размере 92 850 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - сообщается в документе.В мае министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что в регионах России планируется создать мобильные комплексы бесплатной юридической помощи. Мобильные пункты должны будут оперативно выезжать к людям, в том числе на место чрезвычайных ситуаций, когда требуется оперативная консультация или помощь в экстренных случаях.
https://ria.ru/20210518/minyust-1732771123.html
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общество, константин чуйченко, правительство рф, россия
Правительство выделило средства на пункты мобильной юридической помощи
Правительство выделило 92,8 миллиона рублей на пункты мобильной юридической помощи