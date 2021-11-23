Польша собралась превентивно воевать с Россией

В Польше предложили "развязать превентивную войну" с Россией
Biznes Alert: ЕС должен начать юридическую и финансовую войну с Россией из-за Молдавии
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Евросоюзу необходимо начать политическую, финансовую и юридическую войну против России, чтобы защитить Молдавию от влияния Москвы. Об этом пишет польское издание Biznes Alert.
"Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов <...> Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы", — заявил автор статьи Войцех Якубик.
Он сравнил эти меры с идеей польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского, предлагавшего в 30-х годах Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить крупный военный конфликт.
По утверждению Якубика, Россия использует долги Кишинева перед "Газпромом", чтобы повлиять на политику Молдавии. Ситуацию, по его словам, усугубляет европейский газовый кризис.
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Тариф на газ в Молдавии пересмотрели в ноябре: он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза. Власти республики должны были решить, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому" за газ.
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.
Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.
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