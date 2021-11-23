12:35 23.11.2021 (обновлено: 12:41 23.11.2021)
В Кремле призвали Киев выполнять Минские соглашения
Песков: выполнение Минских соглашений - наилучшая гарантия безопасности для Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений, отсутствие прогресса в их реализации - существенный триггер, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация Минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким образом Украина может получить гарантии безопасности, в первую очередь от РФ.
Песков подчеркнул, что "конечно же, речь идет о теме для субстантивных переговоров".
"И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться", - сказал представитель Кремля.
"Именно они получили это поручение президента. И модальности будут вырабатываться и потом реализовываться", - сказал он.