https://ria.ru/20211123/peskov-1760317060.html

В Кремле призвали Киев выполнять Минские соглашения

В Кремле призвали Киев выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле призвали Киев выполнять Минские соглашения

Наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений, отсутствие прогресса в их реализации - существенный... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:35

2021-11-23T12:35

2021-11-23T12:41

украина

европа

дмитрий песков

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений, отсутствие прогресса в их реализации - существенный триггер, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что "конечно же, речь идет о теме для субстантивных переговоров"."И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться", - сказал представитель Кремля.На уточняющий вопрос, имеются ли в виду Россия, Украина, Запад, Песков сказал, что модальности предстоит определить МИД."Именно они получили это поручение президента. И модальности будут вырабатываться и потом реализовываться", - сказал он.

https://ria.ru/20211122/soglasheniya-1760171941.html

украина

европа

россия

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украина, европа, дмитрий песков, минские соглашения, россия