https://ria.ru/20211123/peskov-1760316879.html
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 23.11.2021
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:34
2021-11-23T12:34
2021-11-23T14:36
в мире
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Отправка на Украину военных советников и вооружения - это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", - сказал Песков, комментируя заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/peskov-1760182749.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e6aaf8f893b00d4c1d9128fc917045c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр
12:34 23.11.2021 (обновлено: 14:36 23.11.2021)
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Песков: поставки оружия из стран НАТО на Украину ведут к росту напряженности в Донбассе