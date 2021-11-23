https://ria.ru/20211123/peskov-1760316879.html

Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 23.11.2021

Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:34

2021-11-23T12:34

2021-11-23T14:36

в мире

украина

сша

дмитрий песков

джо байден

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Отправка на Украину военных советников и вооружения - это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", - сказал Песков, комментируя заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/peskov-1760182749.html

украина

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр