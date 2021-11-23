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Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 23.11.2021
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:34
2021-11-23T14:36
в мире
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Отправка на Украину военных советников и вооружения - это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", - сказал Песков, комментируя заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр
12:34 23.11.2021 (обновлено: 14:36 23.11.2021)
 
Песков заявил о росте напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

Песков: поставки оружия из стран НАТО на Украину ведут к росту напряженности в Донбассе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Отправка на Украину военных советников и вооружения - это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", - сказал Песков, комментируя заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи.
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковДжо БайденНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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