Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/perm-1760379777.html
В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту
В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту - РИА Новости, 23.11.2021
В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту
Суд приговорил пенсионера из Перми, перерезавшего осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, к 6 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:56
2021-11-23T16:56
происшествия
пермский край
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Суд приговорил пенсионера из Перми, перерезавшего осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, к 6 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Инцидент, когда 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику, произошёл в августе 2019 года. Перед ЧП пожилой мужчина жаловался на шум от монтажных работ. Высотники не отреагировали на его слова, продолжили работы на фасаде дома на уровне 9 этажа. Тогда пенсионер перерезал основной трос одного из рабочих и страховочный трос второго промальпиниста. Один из мужчин сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос.Весной этого года суд приговорил пенсионера к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав квалификацию преступления некорректной. В июне приговор был отменён."Суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72- летнему жителю Перми. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра", — говорится в сообщении.Уточняется, что приговор не вступил в законную силу. Пенсионер проходил по статье о покушении на убийство.
https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751578784.html
https://ria.ru/20210128/pensioner-1594904817.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермский край, пермь
16:56 23.11.2021
 
В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту

Пермского пенсионера, перерезавшего трос промальпинисту, осудили на шесть лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Суд приговорил пенсионера из Перми, перерезавшего осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, к 6 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент, когда 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику, произошёл в августе 2019 года. Перед ЧП пожилой мужчина жаловался на шум от монтажных работ. Высотники не отреагировали на его слова, продолжили работы на фасаде дома на уровне 9 этажа. Тогда пенсионер перерезал основной трос одного из рабочих и страховочный трос второго промальпиниста. Один из мужчин сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 10:54
В Архангельске пенсионер убил жену за то, что она не ночевала дома
Весной этого года суд приговорил пенсионера к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав квалификацию преступления некорректной. В июне приговор был отменён.
"Суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72- летнему жителю Перми. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра", — говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор не вступил в законную силу. Пенсионер проходил по статье о покушении на убийство.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 10:23
Нижегородский пенсионер получил десять лет колонии за изнасилование
 
ПроисшествияПермский крайПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора