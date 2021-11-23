https://ria.ru/20211123/perm-1760379777.html

В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту

В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту - РИА Новости, 23.11.2021

В Перми дали реальный срок пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту

Суд приговорил пенсионера из Перми, перерезавшего осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, к 6 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:56

2021-11-23T16:56

2021-11-23T16:56

происшествия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Суд приговорил пенсионера из Перми, перерезавшего осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, к 6 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Инцидент, когда 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику, произошёл в августе 2019 года. Перед ЧП пожилой мужчина жаловался на шум от монтажных работ. Высотники не отреагировали на его слова, продолжили работы на фасаде дома на уровне 9 этажа. Тогда пенсионер перерезал основной трос одного из рабочих и страховочный трос второго промальпиниста. Один из мужчин сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос.Весной этого года суд приговорил пенсионера к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав квалификацию преступления некорректной. В июне приговор был отменён."Суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72- летнему жителю Перми. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра", — говорится в сообщении.Уточняется, что приговор не вступил в законную силу. Пенсионер проходил по статье о покушении на убийство.

https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751578784.html

https://ria.ru/20210128/pensioner-1594904817.html

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происшествия, пермский край, пермь