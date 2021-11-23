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Индекс промпроизводства Пермского края вырос почти на 4%
Индекс промпроизводства Пермского края вырос почти на 4% - РИА Новости, 23.11.2021
Индекс промпроизводства Пермского края вырос почти на 4%
Индекс промышленного производства в Пермском крае за 9 месяцев текущего года вырос почти на 4%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:51
2021-11-23T10:51
экономика
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 ноя – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Пермском крае за 9 месяцев текущего года вырос почти на 4%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, за три квартала объемы отгрузки продукции пермских предприятий выросли на 19,8% к уровню того же периода 2020 года. При этом глава региона акцентировал, что по итогам трех кварталов выросли отгрузки в обрабатывающей промышленности, где прирост составил 6,1%. Кроме того, показывают быстрый рост такие отрасли, как машиностроение, сельское хозяйство, образование и информационные технологии."Наша задача – поддерживать все отрасли, которые имеют перспективы роста. Благодаря этому мы сможем обеспечить более стабильное развитие экономики Пермского края, обеспечивая будущее региона. Для достижения этих целей в регионе внедрен ряд механизмов, которые позволяют оказывать поддержку компаниям и развивать их мощности: специнвестконтракты, приоритетные инвестпроекты, займы Фонда развития промышленности и другие", – сказал Махонин.По данным пресс-службы губернатора, предприятия Пермского края отгружают свои товары в 136 стран, средняя зарплата в отрасли за 8 месяцев увеличилась на 7,5%. "Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, промышленным предприятиям удалось сохранить численность своих коллективов и улучшить условия труда", – отметили в пресс-службе.
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экономика, пермский край
10:51 23.11.2021
 
Индекс промпроизводства Пермского края вырос почти на 4%

Индекс промпроизводства Пермского края вырос почти на 4%

© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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ПЕРМЬ, 23 ноя – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Пермском крае за 9 месяцев текущего года вырос почти на 4%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В Пермском крае за период с января по сентябрь текущего года индекс промышленного производства, согласно данным Пермьстата, составил 103,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года", – говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, за три квартала объемы отгрузки продукции пермских предприятий выросли на 19,8% к уровню того же периода 2020 года. При этом глава региона акцентировал, что по итогам трех кварталов выросли отгрузки в обрабатывающей промышленности, где прирост составил 6,1%. Кроме того, показывают быстрый рост такие отрасли, как машиностроение, сельское хозяйство, образование и информационные технологии.
"Наша задача – поддерживать все отрасли, которые имеют перспективы роста. Благодаря этому мы сможем обеспечить более стабильное развитие экономики Пермского края, обеспечивая будущее региона. Для достижения этих целей в регионе внедрен ряд механизмов, которые позволяют оказывать поддержку компаниям и развивать их мощности: специнвестконтракты, приоритетные инвестпроекты, займы Фонда развития промышленности и другие", – сказал Махонин.
По данным пресс-службы губернатора, предприятия Пермского края отгружают свои товары в 136 стран, средняя зарплата в отрасли за 8 месяцев увеличилась на 7,5%. "Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, промышленным предприятиям удалось сохранить численность своих коллективов и улучшить условия труда", – отметили в пресс-службе.
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