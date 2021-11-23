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Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов
Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов - РИА Новости, 23.11.2021
Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов
Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%, сообщил министр транспорта и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:23
2021-11-23T18:23
2021-11-23T18:23
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
фарит ханифов
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.В целом, по словам министра, проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта, на линию и в понедельник, и во вторник вышло обычное количество транспорта, в соответствии с существующим пассажиропотоком. Задержки транспорта в первый день были связаны с единичными случаями.
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
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казань, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, фарит ханифов, коронавирус в россии