Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211123/perevozki-1760403577.html
Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов
Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов - РИА Новости, 23.11.2021
Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов
Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%, сообщил министр транспорта и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:23
2021-11-23T18:23
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
фарит ханифов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760133979_0:196:2945:1852_1920x0_80_0_0_e849b2cf6104c3e04e0f54775bdbf97a.jpg
КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.В целом, по словам министра, проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта, на линию и в понедельник, и во вторник вышло обычное количество транспорта, в соответствии с существующим пассажиропотоком. Задержки транспорта в первый день были связаны с единичными случаями.
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760133979_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_b27c4a57bce171ff347d19e20b2ec981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, фарит ханифов, коронавирус в россии
18:23 23.11.2021
 

Перевозки при введении QR-кодов в Татарстане сократились на 18 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в Казани
Проверка QR-кодов в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
"Объемы перевозок по сравнению с 15 ноября… сократились в Казани на 25% (473 тысячи человек), по республике сократились на 18% (125 тысяч человек)", - сказал Ханифов журналистам.
В целом, по словам министра, проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта, на линию и в понедельник, и во вторник вышло обычное количество транспорта, в соответствии с существующим пассажиропотоком. Задержки транспорта в первый день были связаны с единичными случаями.
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 22:12Республика Татарстан
Татарстан стал лидером в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
 
Республика ТатарстанКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Здоровье - ОбществоФарит ХанифовКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора