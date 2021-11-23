https://ria.ru/20211123/patent-1760333526.html
Россия поддержит отказ от патентной защиты вакцин, заявил Лавров
Россия поддержит отказ от патентной защиты вакцин, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2021
Россия поддержит отказ от патентной защиты вакцин, заявил Лавров
Россия будет активно поддерживать инициативу по отказу от патентной защиты вакцин на взаимной основе во время пандемии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:42
2021-11-23T13:42
2021-11-23T13:54
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вакцины
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет активно поддерживать инициативу по отказу от патентной защиты вакцин на взаимной основе во время пандемии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Президент (РФ Владимир) Путин активно выступил за то, чтобы на период до окончательной победы над этим злом или по крайней мере пока мы не успокоим ситуацию, пока она не станет регулируемой, отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе. Никто даже не отреагировал", - сказал министр.По его словам, отсутствие реакции связано с коммерческими интересами крупных гигантов."Одна из компаний, которая производит самую популярную на Западе вакцину, - месяца три назад было сообщено, что она заработала уже 30 миллиардов долларов. Наверное, деньги большие. Если сопоставлять эти прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты. Тем не менее, мы будем эти инициативы активно поддерживать", - добавил Лавров.Выступая на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", он подчеркнул, что в пользу такой инициативы выступает и объединение промышленников за рубежом, на Западе.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вакцины
13:42 23.11.2021 (обновлено: 13:54 23.11.2021)
Россия поддержит отказ от патентной защиты вакцин, заявил Лавров
Лавров: Россия поддержит отказ от патентной защиты вакцин на взаимной основе
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия
будет активно поддерживать инициативу по отказу от патентной защиты вакцин на взаимной основе во время пандемии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Президент (РФ Владимир) Путин активно выступил за то, чтобы на период до окончательной победы над этим злом или по крайней мере пока мы не успокоим ситуацию, пока она не станет регулируемой, отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе. Никто даже не отреагировал", - сказал министр.
По его словам, отсутствие реакции связано с коммерческими интересами крупных гигантов.
"Одна из компаний, которая производит самую популярную на Западе вакцину, - месяца три назад было сообщено, что она заработала уже 30 миллиардов долларов. Наверное, деньги большие. Если сопоставлять эти прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты. Тем не менее, мы будем эти инициативы активно поддерживать", - добавил Лавров.
Выступая на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", он подчеркнул, что в пользу такой инициативы выступает и объединение промышленников за рубежом, на Западе.