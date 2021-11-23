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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211123/passazhiropotok-1760395608.html
Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане
Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане - РИА Новости, 23.11.2021
Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане
Снижение пассажиропотока в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане составило порядка 20-30%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:44
2021-11-23T17:44
республика татарстан
рустам минниханов
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Снижение пассажиропотока в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане составило порядка 20-30%, сообщил РИА Новости представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."По предварительным данным, снижение пассажиропотока в понедельник составило порядка 20-30%. Этот вопрос на контроле министерства, наши специалисты на связи с перевозчиками", - сказал собеседник агентства.Ранее пресс-служба президента Татарстана сообщала, что по решению Рустама Минниханова, перевозчики получат субсидии в случае сокращения выручки вследствие уменьшения пассажиропотока из-за внедрения проезда по QR-кодам.
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рустам минниханов, коронавирус в россии
17:44 23.11.2021
 

Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбъявление на дверях автобуса в Казани
Объявление на дверях автобуса в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Снижение пассажиропотока в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане составило порядка 20-30%, сообщил РИА Новости представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
"По предварительным данным, снижение пассажиропотока в понедельник составило порядка 20-30%. Этот вопрос на контроле министерства, наши специалисты на связи с перевозчиками", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба президента Татарстана сообщала, что по решению Рустама Минниханова, перевозчики получат субсидии в случае сокращения выручки вследствие уменьшения пассажиропотока из-за внедрения проезда по QR-кодам.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 15:35Республика Татарстан
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановКоронавирус в России
 
 
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