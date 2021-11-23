https://ria.ru/20211123/passazhiropotok-1760395608.html

Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане

Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане - РИА Новости, 23.11.2021

Пассажиропоток снизился на 30 процентов с введением QR-кодов в Татарстане

Снижение пассажиропотока в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане составило порядка 20-30%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:44

2021-11-23T17:44

2021-11-23T17:44

республика татарстан

рустам минниханов

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760141847_0:168:2745:1712_1920x0_80_0_0_bc0f695aca1edd7994aa7a044fbca201.jpg

КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Снижение пассажиропотока в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане составило порядка 20-30%, сообщил РИА Новости представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."По предварительным данным, снижение пассажиропотока в понедельник составило порядка 20-30%. Этот вопрос на контроле министерства, наши специалисты на связи с перевозчиками", - сказал собеседник агентства.Ранее пресс-служба президента Татарстана сообщала, что по решению Рустама Минниханова, перевозчики получат субсидии в случае сокращения выручки вследствие уменьшения пассажиропотока из-за внедрения проезда по QR-кодам.

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758591240.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, коронавирус в россии