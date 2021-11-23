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https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760440665.html
Пашинян призвал активнее использовать канал оперативной связи с Баку
Пашинян призвал активнее использовать канал оперативной связи с Баку - РИА Новости, 23.11.2021
Пашинян призвал активнее использовать канал оперативной связи с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил главе минобороны активнее пользоваться налаженным по предложению Евросовета каналом оперативной связи... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:05
2021-11-23T23:05
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
брюссель
шарль мишель
евросовет
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил главе минобороны активнее пользоваться налаженным по предложению Евросовета каналом оперативной связи с военным ведомством Азербайджана.Ранее в ЕС сообщили, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства".По словам премьера, идея создания подобного канала связи между двумя ведомствами возникла в ходе беседы с Шарлем Мишелем спонтанно. Он добавил, что ценит решение президента Азербайджана, согласившегося на это предложение.
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, брюссель, шарль мишель, евросовет, никол пашинян
23:05 23.11.2021
 
Пашинян призвал активнее использовать канал оперативной связи с Баку

Пашинян поручил министру обороны активнее пользоваться каналом оперативной связи с Баку

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил главе минобороны активнее пользоваться налаженным по предложению Евросовета каналом оперативной связи с военным ведомством Азербайджана.
Ранее в ЕС сообщили, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства".
"Есть агрессивное поведение Азербайджана, которое должно сдерживаться, в том числе международными рычагами. Мы не избегаем прямых контактов с Азербайджаном и не будем избегать. Почему создается эта коммуникация (между минобороны Армении и Азербайджана – ред.)? При этом это сделано при международном посредничестве, так как довольно, чтобы обе стороны обвиняли друг друга в провокациях. Я поручил министру обороны активнее пользоваться коммуникацией и передавать информацию о случаях нарушения режима прекращения огня министру обороны Азербайджана. То же самое должна делать азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
По словам премьера, идея создания подобного канала связи между двумя ведомствами возникла в ходе беседы с Шарлем Мишелем спонтанно. Он добавил, что ценит решение президента Азербайджана, согласившегося на это предложение.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23:03
Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевБрюссельШарль МишельЕвросоветНикол Пашинян
 
 
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