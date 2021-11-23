Пашинян призвал активнее использовать канал оперативной связи с Баку

"Есть агрессивное поведение Азербайджана, которое должно сдерживаться, в том числе международными рычагами. Мы не избегаем прямых контактов с Азербайджаном и не будем избегать. Почему создается эта коммуникация (между минобороны Армении и Азербайджана – ред.)? При этом это сделано при международном посредничестве, так как довольно, чтобы обе стороны обвиняли друг друга в провокациях. Я поручил министру обороны активнее пользоваться коммуникацией и передавать информацию о случаях нарушения режима прекращения огня министру обороны Азербайджана. То же самое должна делать азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.