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Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы
Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы - РИА Новости, 23.11.2021
Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание на данном этапе документа, закрепляющего итоги демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, речь... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T22:32
2021-11-23T22:37
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание на данном этапе документа, закрепляющего итоги демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, речь может идти лишь о потенциальном документе о создании комиссии и начале процесса."Здесь есть непонимание… Складывается впечатление, что будет подписан документ об итогах делимитации и демаркации границы. Это невозможно. Потенциальный документ будет касаться лишь создания комиссии Армении и Азербайджана, которая начнет заниматься работами по делимитации и демаркации… Там не будут указаны границы", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.Говоря о проблеме азербайджанских и армянских анклавов, существовавших на территории Армении и Азербайджана в советский период, Пашинян заявил, что нужно изучить, были ли правовые основания для создания таких территорий или анклавы создавались решениями "соседних колхозов". "Все вопросы должны быть обсуждены в ходе процесса демаркации и делимитации, откуда возникли анклавы, было ли правовое основание", - сказал Пашинян.Он добавил, что армянская сторона настроена конструктивно, не желает загонять проблемы в тупик. "Мы готовы идти на решения и мы показали такую готовность, но это не должно трактоваться как готовность поддаваться принуждению", - сказал Пашинян.
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
22:32 23.11.2021 (обновлено: 22:37 23.11.2021)
 
Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы

Пашинян исключил подписание сейчас документа, закрепляющего демаркацию границы с Баку

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание на данном этапе документа, закрепляющего итоги демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, речь может идти лишь о потенциальном документе о создании комиссии и начале процесса.
"Здесь есть непонимание… Складывается впечатление, что будет подписан документ об итогах делимитации и демаркации границы. Это невозможно. Потенциальный документ будет касаться лишь создания комиссии Армении и Азербайджана, которая начнет заниматься работами по делимитации и демаркации… Там не будут указаны границы", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
Говоря о проблеме азербайджанских и армянских анклавов, существовавших на территории Армении и Азербайджана в советский период, Пашинян заявил, что нужно изучить, были ли правовые основания для создания таких территорий или анклавы создавались решениями "соседних колхозов". "Все вопросы должны быть обсуждены в ходе процесса демаркации и делимитации, откуда возникли анклавы, было ли правовое основание", - сказал Пашинян.
Он добавил, что армянская сторона настроена конструктивно, не желает загонять проблемы в тупик. "Мы готовы идти на решения и мы показали такую готовность, но это не должно трактоваться как готовность поддаваться принуждению", - сказал Пашинян.
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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