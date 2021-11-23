https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760438075.html

Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы

Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы - РИА Новости, 23.11.2021

Пашинян исключил подписание сейчас документа о демаркации границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание на данном этапе документа, закрепляющего итоги демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, речь... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:32

2021-11-23T22:32

2021-11-23T22:37

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание на данном этапе документа, закрепляющего итоги демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, речь может идти лишь о потенциальном документе о создании комиссии и начале процесса."Здесь есть непонимание… Складывается впечатление, что будет подписан документ об итогах делимитации и демаркации границы. Это невозможно. Потенциальный документ будет касаться лишь создания комиссии Армении и Азербайджана, которая начнет заниматься работами по делимитации и демаркации… Там не будут указаны границы", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.Говоря о проблеме азербайджанских и армянских анклавов, существовавших на территории Армении и Азербайджана в советский период, Пашинян заявил, что нужно изучить, были ли правовые основания для создания таких территорий или анклавы создавались решениями "соседних колхозов". "Все вопросы должны быть обсуждены в ходе процесса демаркации и делимитации, откуда возникли анклавы, было ли правовое основание", - сказал Пашинян.Он добавил, что армянская сторона настроена конструктивно, не желает загонять проблемы в тупик. "Мы готовы идти на решения и мы показали такую готовность, но это не должно трактоваться как готовность поддаваться принуждению", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20211122/armeniya-1760239925.html

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе