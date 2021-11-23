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Главы Ульяновска и Тунчуань договорились о развитии побратимских отношений
Главы Ульяновска и Тунчуань договорились о развитии побратимских отношений - РИА Новости, 23.11.2021
Главы Ульяновска и Тунчуань договорились о развитии побратимских отношений
Врио главы Ульяновска Алексей Гаев и мэр города Тунчуань Ли Чжиюань подписали документ о развитии побратимских отношений, сообщает "Улпресса". РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:42
2021-11-23T12:42
2021-11-23T12:42
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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Врио главы Ульяновска Алексей Гаев и мэр города Тунчуань Ли Чжиюань подписали документ о развитии побратимских отношений, сообщает "Улпресса".По словам Гаева, подписание меморандума знаменует собой новый этап в работе администрации Ульяновска по развитию и укреплению международных связей. Россия неизменно является добрым соседом и надёжным партнёром Китая.Уверенность в дальнейшем укреплении взаимопонимания и дружбы между народами двух городов, а также в сотрудничестве в сфере промышленности, науки, техники, культуры и туризма выразили и представители народного правительства города Тунчуань.Напомним, взаимодействие городов началось в 2020 году. Главы двух городов обменялись приветственными письмами и выразили взаимное желание по дальнейшему развитию деловых отношений, а уже в этом году были организованы видеоконференции международных отделов администраций и вузов, а также ознакомительные фотоэкспозиции.В октябре 2021 г. цена экспорта пиломатериалов из России в Китай выросла на 28,4%В октябре 2021 г. объем экспорта пиломатериалов из России в Китай понизился на 0,8% относительно соответствующего периода предыдущего года, до 1 188,1 тыс. м3, сообщается на портале Lesprom.com. По данным Lesprom Analytics, стоимость экспорта увеличилась на 27,4% до 271,3 миллиона долларов, а средняя цена поднялась на 28,4% до 228,3 доллара за кубический метр.
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экономика, ульяновск, москва, россия
МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Врио главы Ульяновска Алексей Гаев и мэр города Тунчуань Ли Чжиюань подписали документ о развитии побратимских отношений, сообщает "Улпресса".
По словам Гаева, подписание меморандума знаменует собой новый этап в работе администрации Ульяновска
по развитию и укреплению международных связей. Россия
неизменно является добрым соседом и надёжным партнёром Китая
.
Уверенность в дальнейшем укреплении взаимопонимания и дружбы между народами двух городов, а также в сотрудничестве в сфере промышленности, науки, техники, культуры и туризма выразили и представители народного правительства города Тунчуань.
Напомним, взаимодействие городов началось в 2020 году. Главы двух городов обменялись приветственными письмами и выразили взаимное желание по дальнейшему развитию деловых отношений, а уже в этом году были организованы видеоконференции международных отделов администраций и вузов, а также ознакомительные фотоэкспозиции.
В октябре 2021 г. цена экспорта пиломатериалов из России в Китай выросла на 28,4%
В октябре 2021 г. объем экспорта пиломатериалов из России в Китай понизился на 0,8% относительно соответствующего периода предыдущего года, до 1 188,1 тыс. м3, сообщается на портале Lesprom.com. По данным Lesprom Analytics, стоимость экспорта увеличилась на 27,4% до 271,3 миллиона долларов, а средняя цена поднялась на 28,4% до 228,3 доллара за кубический метр.