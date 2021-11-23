https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html

Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК

Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК - РИА Новости, 23.11.2021

Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК

США продолжат давление на страны ОПЕК, добиваясь, чтобы предложение нефти на мировом рынке не отставало от спроса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T02:03

2021-11-23T02:03

2021-11-23T02:04

в мире

сша

джо байден

опек

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США продолжат давление на страны ОПЕК, добиваясь, чтобы предложение нефти на мировом рынке не отставало от спроса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден может уже во вторник объявить о начале товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти, чтобы сбить растущие цены на топливо.Американские власти ранее обвинили страны-экспортеры нефти в том, что те проигнорировали их призывы к наращиванию поставок.Псаки добавила, что Белый дом также продолжит давление на нефтяные компании, которые получают рекордные прибыли от высоких цен на топливо внутри страны.

https://ria.ru/20211122/neft-1760245945.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, опек, цены на нефть