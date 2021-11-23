https://ria.ru/20211123/oon-1760308495.html

ВС разрешит возобновлять уголовные производства по рекомендации ООН

ВС разрешит возобновлять уголовные производства по рекомендации ООН - РИА Новости, 23.11.2021

ВС разрешит возобновлять уголовные производства по рекомендации ООН

Рекомендации органов ООН могут стать поводом для возобновления производства по уголовному делу, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:58

2021-11-23T11:58

2021-11-23T11:58

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рекомендации органов ООН могут стать поводом для возобновления производства по уголовному делу, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Одним из поводов для возбуждения прокурором производства ввиду новых обстоятельств являются рекомендации международных органов: Комитета по правам человека ООН, Совета ООН по правам человека", - сказано в проекте.Это возможно в случае, если выявленные этими органами нарушения Международного пакта о гражданских и политических правах "не могут быть исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности вступившего в законную силу судебного решения".Среди других оснований для возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам - новые подробности, про которые суд, вынося приговор, не знал; преступные действия кого-либо из участников процесса, например ложное заключение эксперта, предоставление в качестве доказательства поддельного документа и так далее.Проект постановления обсудили на заседании пленума и направили на доработку в редакционную комиссию.

https://ria.ru/20211120/koreya-1759951647.html

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