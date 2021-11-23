https://ria.ru/20211123/olimpiya-1760141717.html

Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн

Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн - РИА Новости, 23.11.2021

Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн

Министерство культуры и спорта Греции совместно с компанией Microsoft запустило проект Ancient Olimpia: Common Grounds, который позволяет исследовать древнюю... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T00:27

2021-11-23T00:27

2021-11-23T00:27

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство культуры и спорта Греции совместно с компанией Microsoft запустило проект Ancient Olimpia: Common Grounds, который позволяет исследовать древнюю Олимпию в режиме онлайн, сообщает "Европульс".На сайте пользователям уже доступна бесплатная виртуальная экскурсия на английском или греческом языке.Во время прогулки "цифровые туристы" познакомятся с основными достопримечательностями Олимпии: храмами, стадионами, улицами и домами.Можно также понаблюдать за спортивными состязаниями Древней Греции с помощью специального интерактивного инструмента и "пройти" все этапы игр — от приезда участников до чествования победителей.

https://ria.ru/20211122/kuba-1760121977.html

олимпия

греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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