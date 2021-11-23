https://ria.ru/20211123/olimpiya-1760141717.html
Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн
Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн - РИА Новости, 23.11.2021
Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн
Министерство культуры и спорта Греции совместно с компанией Microsoft запустило проект Ancient Olimpia: Common Grounds, который позволяет исследовать древнюю... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T00:27
2021-11-23T00:27
2021-11-23T00:27
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство культуры и спорта Греции совместно с компанией Microsoft запустило проект Ancient Olimpia: Common Grounds, который позволяет исследовать древнюю Олимпию в режиме онлайн, сообщает "Европульс".На сайте пользователям уже доступна бесплатная виртуальная экскурсия на английском или греческом языке.Во время прогулки "цифровые туристы" познакомятся с основными достопримечательностями Олимпии: храмами, стадионами, улицами и домами.Можно также понаблюдать за спортивными состязаниями Древней Греции с помощью специального интерактивного инструмента и "пройти" все этапы игр — от приезда участников до чествования победителей.
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олимпия, греция, microsoft corporation, новости - туризм, туристы, туризм, виртуальная реальность, новости культуры
Древнюю Олимпию теперь можно исследовать онлайн
Министерство культуры и спорта Греции запустило виртуальные экскурсии по древней Олимпии