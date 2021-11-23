https://ria.ru/20211123/ogranicheniya-1760384109.html

Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений

Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений - РИА Новости, 23.11.2021

Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений

Ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, в ряде регионов отменяют в связи со снижением заболеваемости, однако это преждевременный шаг, заявила... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:07

2021-11-23T17:07

2021-11-23T17:21

распространение коронавируса

анна попова

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, в ряде регионов отменяют в связи со снижением заболеваемости, однако это преждевременный шаг, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В некоторых субъектах (РФ), как только начинается снижение (заболеваемости), сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756139056.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии