https://ria.ru/20211123/ogranicheniya-1760384109.html
Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений
Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений - РИА Новости, 23.11.2021
Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений
Ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, в ряде регионов отменяют в связи со снижением заболеваемости, однако это преждевременный шаг, заявила... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:07
2021-11-23T17:07
2021-11-23T17:21
распространение коронавируса
анна попова
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, в ряде регионов отменяют в связи со снижением заболеваемости, однако это преждевременный шаг, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В некоторых субъектах (РФ), как только начинается снижение (заболеваемости), сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756139056.html
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анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:07 23.11.2021 (обновлено: 17:21 23.11.2021)
Попова предостерегла регионы от преждевременного снятия COVID-ограничений
Попова: в некоторых регионах отменяют ограничения по COVID-19, но делать это пока рано