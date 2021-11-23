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Банк "Фридом Финанс" открыл четвертый офис в Москве
Банк "Фридом Финанс" открыл четвертый офис в Москве - РИА Новости, 23.11.2021
Банк "Фридом Финанс" открыл четвертый офис в Москве
Банк "Фридом Финанс", входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., 23 ноября расширил свое присутствие в Москве. Это очередной офис, который работает РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:15
2021-11-23T15:15
пресс-релизы
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МОСКВА, 23 ноя - Инвестиционная компания "Фридом Финанс". Банк "Фридом Финанс", входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., 23 ноября расширил свое присутствие в Москве. Это очередной офис, который работает по принципу "одного окна" в связке с одноименной инвесткомпанией: "Фридом Финанс" предлагает клиентам различные инвестиционно-банковские сервисы.Отделение расположено в деловом центре "Москва-Сити" по адресу: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб. 2, 1 этаж, рядом со станцией метро "Выставочная".Банк "Фридом Финанс" является кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг: от кредитных карт до депозитов. Банк предлагает весь комплекс классических банковских сервисов и современных инвестиционных инструментов как для частных клиентов, так и для бизнеса. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютообменные операции по курсу Московской биржи, эквайринг, а также выпуск мультивалютных карт и карт инвестора, включая тарифы с премиальным обслуживанием и мн. др.Напомним также, что 16 ноября Банк получил универсальную лицензию на осуществление банковской деятельности, став первым банком в истории, который расширил лицензию с базовой на универсальную после введенной ЦБ РФ в 2017 году реформы банковской системы. Универсальная лицензия позволяет осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов."Мы рады, что сегодня открыли очередной офис Банка "Фридом Финанс" в Москве. Теперь у жителей столицы появилось еще больше возможностей для получения качественных финансовых услуг. Мы планомерно наращиваем точки присутствия в городах и регионах, которые представляют стратегический интерес для Банка. При этом мы стараемся выбирать лучшее расположение для наших отделений. Сегодня еще один комфортабельный офис "Фридом Финанс" открылся в деловом центре города – "Москва-Сити", в ТЦ "Афимолл". Уверены, что интерес к нашим продуктам со стороны клиентов продолжит увеличиваться, так как у нас есть уникальные предложения на рынке как для физических лиц - в первую очередь я говорю о нашей мультивалютной карте с программой "Cashback акциями", так и для представителей бизнеса, которых заинтересуют привлекательные условия интернет-эквайринга, - прокомментировал председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.Новый современный офис Банка "Фридом Финанс" в г. Москва расположен по адресу: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб. 2, 1 этаж, метро "Выставочная", Тел.: 8(495)-249-11-62. Режим работы офиса ежедневно с 10:00 до 21:00.Справка:ИК "Фридом Финанс" — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).Банк "Фридом Финанс" (ООО "ФФИН Банк") основан в 1990 году и является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций в России. В 2015 году он вошел в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России работает более 30 офисов Банка "Фридом Финанс". Банк "Фридом Финанс" профессионально оперирует на рынке на основании лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.На 1 ноября 2021 года чистые активы Банка "Фридом Финанс" составили 9,05 млрд рублей, уставный капитал — 1,58 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 4,46 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:15 23.11.2021
 

Банк "Фридом Финанс" открыл четвертый офис в Москве

© Фото : "Фридом Финанс"Инвесткомпания "Фридом Финанс"
Инвесткомпания Фридом Финанс - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : "Фридом Финанс"
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МОСКВА, 23 ноя - Инвестиционная компания "Фридом Финанс". Банк "Фридом Финанс", входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., 23 ноября расширил свое присутствие в Москве. Это очередной офис, который работает по принципу "одного окна" в связке с одноименной инвесткомпанией: "Фридом Финанс" предлагает клиентам различные инвестиционно-банковские сервисы.
Отделение расположено в деловом центре "Москва-Сити" по адресу: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб. 2, 1 этаж, рядом со станцией метро "Выставочная".
© Фото : "Фридом Финанс"Инвесткомпания "Фридом Финанс"
Инвесткомпания Фридом Финанс - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : "Фридом Финанс"
Инвесткомпания "Фридом Финанс"
Банк "Фридом Финанс" является кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг: от кредитных карт до депозитов. Банк предлагает весь комплекс классических банковских сервисов и современных инвестиционных инструментов как для частных клиентов, так и для бизнеса. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютообменные операции по курсу Московской биржи, эквайринг, а также выпуск мультивалютных карт и карт инвестора, включая тарифы с премиальным обслуживанием и мн. др.
Напомним также, что 16 ноября Банк получил универсальную лицензию на осуществление банковской деятельности, став первым банком в истории, который расширил лицензию с базовой на универсальную после введенной ЦБ РФ в 2017 году реформы банковской системы. Универсальная лицензия позволяет осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов.
"Мы рады, что сегодня открыли очередной офис Банка "Фридом Финанс" в Москве. Теперь у жителей столицы появилось еще больше возможностей для получения качественных финансовых услуг. Мы планомерно наращиваем точки присутствия в городах и регионах, которые представляют стратегический интерес для Банка. При этом мы стараемся выбирать лучшее расположение для наших отделений. Сегодня еще один комфортабельный офис "Фридом Финанс" открылся в деловом центре города – "Москва-Сити", в ТЦ "Афимолл". Уверены, что интерес к нашим продуктам со стороны клиентов продолжит увеличиваться, так как у нас есть уникальные предложения на рынке как для физических лиц - в первую очередь я говорю о нашей мультивалютной карте с программой "Cashback акциями", так и для представителей бизнеса, которых заинтересуют привлекательные условия интернет-эквайринга, - прокомментировал председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.
Новый современный офис Банка "Фридом Финанс" в г. Москва расположен по адресу: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб. 2, 1 этаж, метро "Выставочная", Тел.: 8(495)-249-11-62. Режим работы офиса ежедневно с 10:00 до 21:00.
Справка:
ИК "Фридом Финанс" — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).
Банк "Фридом Финанс" (ООО "ФФИН Банк") основан в 1990 году и является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций в России. В 2015 году он вошел в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России работает более 30 офисов Банка "Фридом Финанс". Банк "Фридом Финанс" профессионально оперирует на рынке на основании лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
На 1 ноября 2021 года чистые активы Банка "Фридом Финанс" составили 9,05 млрд рублей, уставный капитал — 1,58 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 4,46 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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