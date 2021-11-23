https://ria.ru/20211123/obuchenie-1760334169.html

Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов

Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:45

2021-11-23T13:45

2021-11-23T13:45

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574295819_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_fa504ae9d02cc6a225b14d8eb1b65780.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов, сообщает пресс-служба мэра столицы."Правительство Москвы приняло решение о реализации в 2021-2022 годах пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин. Основными задачами программы являются адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве", - говорится в сообщении.Отмечается, что принять участие в программе могут незанятые граждане Российской Федерации, относящиеся к категории инвалидов, проживающие в Москве и не зарегистрированные в качестве безработных. Для этого нужно будет подать заявление в один из городских центров занятости – либо при личном обращении (в том числе через уполномоченного представителя), либо в электронной форме.В пресс-службе добавили, что программа предусматривает различные формы обучения (очное, очно-заочное), выбор которых будет осуществляться с учетом возможностей и потребностей участников. При затруднении в выборе будущей профессии и направления обучения в центрах занятости можно будет получить услугу по профессиональной ориентации."В течение всего периода обучения участникам программы будет выплачиваться стипендия в размере 12 792 рубля в месяц. Инвалидам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы документы о полученном образовании и (или) квалификации либо документы об обучении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211109/invalidnost-1758209667.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин