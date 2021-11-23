Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов
Мэр Москвы Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов, сообщает пресс-служба мэра столицы.
"Правительство Москвы приняло решение о реализации в 2021-2022 годах пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин. Основными задачами программы являются адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принять участие в программе могут незанятые граждане Российской Федерации, относящиеся к категории инвалидов, проживающие в Москве и не зарегистрированные в качестве безработных. Для этого нужно будет подать заявление в один из городских центров занятости – либо при личном обращении (в том числе через уполномоченного представителя), либо в электронной форме.
В пресс-службе добавили, что программа предусматривает различные формы обучения (очное, очно-заочное), выбор которых будет осуществляться с учетом возможностей и потребностей участников. При затруднении в выборе будущей профессии и направления обучения в центрах занятости можно будет получить услугу по профессиональной ориентации.
"В течение всего периода обучения участникам программы будет выплачиваться стипендия в размере 12 792 рубля в месяц. Инвалидам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы документы о полученном образовании и (или) квалификации либо документы об обучении", - говорится в сообщении.