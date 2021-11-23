https://ria.ru/20211123/obrazovanie-1760354559.html

Онлайн-конференция об итогах проекта "Золотые имена высшей школы"

Онлайн-конференция об итогах проекта "Золотые имена высшей школы" - РИА Новости, 23.11.2021

Онлайн-конференция об итогах проекта "Золотые имена высшей школы"

24 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об итогах реализации проекта "Золотые имена высшей школы".

2021-11-23T15:20

2021-11-23T15:20

2021-11-23T15:20

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Задать вопросУчастники:- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА;- президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров Юга России Марина БОРОВСКАЯ;- заведующий кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения ГИТР, заместитель председателя Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Юлия БЕЛОЗЕРОВА;- доцент Российского университета транспорта, заместитель председателя Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Илона ДРОЗДОВА;- проректор по кадровой политике МГИМО МИД России, победитель Всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы" Владимир МОРОЗОВ;- заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российский университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма Светлана ДУСЕНКО;- декан факультета маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена ОКУНЬКОВА.К участию также приглашен представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.В рамках мероприятия будут освещены выводы научного исследования достижений высшей школы, стратегические ориентиры развития профессионального сообщества, ключевые условия роста качества высшего образования и компетенций современного преподавателя.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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