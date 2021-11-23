Онлайн-конференция об итогах проекта "Золотые имена высшей школы"
24 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об итогах реализации проекта "Золотые имена высшей школы".
Участники:
- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА;
- президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров Юга России Марина БОРОВСКАЯ;
- заведующий кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения ГИТР, заместитель председателя Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Юлия БЕЛОЗЕРОВА;
- доцент Российского университета транспорта, заместитель председателя Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Илона ДРОЗДОВА;
- проректор по кадровой политике МГИМО МИД России, победитель Всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы" Владимир МОРОЗОВ;
- заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российский университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма Светлана ДУСЕНКО;
- декан факультета маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена ОКУНЬКОВА.
- председатель Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Елена ЛЯПУНЦОВА;
- президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров Юга России Марина БОРОВСКАЯ;
- заведующий кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения ГИТР, заместитель председателя Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Юлия БЕЛОЗЕРОВА;
- доцент Российского университета транспорта, заместитель председателя Координационного совета МОО "Лига преподавателей высшей школы" Илона ДРОЗДОВА;
- проректор по кадровой политике МГИМО МИД России, победитель Всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы" Владимир МОРОЗОВ;
- заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российский университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма Светлана ДУСЕНКО;
- декан факультета маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена ОКУНЬКОВА.
К участию также приглашен представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В рамках мероприятия будут освещены выводы научного исследования достижений высшей школы, стратегические ориентиры развития профессионального сообщества, ключевые условия роста качества высшего образования и компетенций современного преподавателя.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru