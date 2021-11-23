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МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату
МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату - РИА Новости, 23.11.2021
МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату
МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Белоруссии в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:20
2021-11-23T16:20
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ВИЛЬНЮС, 23 ноя - РИА Новости. МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Белоруссии в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года, передает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства."Представителю посольства Белоруссии в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы. В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию якобы "удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде" в Литве и других странах региона", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, МИД Литвы призвал Белоруссию воздержаться от этого решения, а также потребовал приостановить работу первого энергоблока станции до тех пор, пока не будут "выполнены все современные требования ядерной безопасности".В ноте также подчеркивается, что пока БелАЭС работает в Островце, Литва "будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности", добавляет издание.Литва всегда была главным противником строительства БелАЭС. Власти республики критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для ее национальной безопасности.Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
https://ria.ru/20211122/litva-1760158555.html
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в мире, литва, белоруссия, мид литвы, белорусская аэс
16:20 23.11.2021
 
МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату

МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату из-за планов начать пуск второго блока БелАЭС

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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ВИЛЬНЮС, 23 ноя - РИА Новости. МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Белоруссии в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года, передает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Представителю посольства Белоруссии в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы. В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию якобы "удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде" в Литве и других странах региона", - пишет Sputnik.
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Как отмечает агентство, МИД Литвы призвал Белоруссию воздержаться от этого решения, а также потребовал приостановить работу первого энергоблока станции до тех пор, пока не будут "выполнены все современные требования ядерной безопасности".
В ноте также подчеркивается, что пока БелАЭС работает в Островце, Литва "будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности", добавляет издание.
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Литва всегда была главным противником строительства БелАЭС. Власти республики критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для ее национальной безопасности.
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
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