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Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти
Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти - РИА Новости, 23.11.2021
Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти
Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:02
2021-11-23T11:02
2021-11-23T11:02
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южная корея
джо байден
цены на нефть
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны.Пока не ясно, будет ли это объявление о самостоятельном решении Индии использовать свои резервы, или совместное заявление с США и другими странами.В понедельник, 22 ноября, агентство сообщало, что президент США Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами. Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.
https://ria.ru/20211122/neft-1760245945.html
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сша, индия, япония, южная корея, джо байден, цены на нефть
Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти
Индия собирается во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти