https://ria.ru/20211123/neft-1760294025.html

Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти

Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти - РИА Новости, 23.11.2021

Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти

Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:02

2021-11-23T11:02

2021-11-23T11:02

сша

индия

япония

южная корея

джо байден

цены на нефть

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны.Пока не ясно, будет ли это объявление о самостоятельном решении Индии использовать свои резервы, или совместное заявление с США и другими странами.В понедельник, 22 ноября, агентство сообщало, что президент США Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами. Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.

https://ria.ru/20211122/neft-1760245945.html

сша

индия

япония

южная корея

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сша, индия, япония, южная корея, джо байден, цены на нефть