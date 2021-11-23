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Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти
Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти - РИА Новости, 23.11.2021
Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти
Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:02
2021-11-23T11:02
сша
индия
япония
южная корея
джо байден
цены на нефть
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны.Пока не ясно, будет ли это объявление о самостоятельном решении Индии использовать свои резервы, или совместное заявление с США и другими странами.В понедельник, 22 ноября, агентство сообщало, что президент США Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами. Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.
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сша, индия, япония, южная корея, джо байден, цены на нефть
11:02 23.11.2021
 
Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти

Индия собирается во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны.
"Официальное объявление о высвобождении стратегических запасов нефти Индии ожидается во вторник", - пишет агентство со ссылкой на представителя. По его словам, решение уже почти принято.
Пока не ясно, будет ли это объявление о самостоятельном решении Индии использовать свои резервы, или совместное заявление с США и другими странами.
В понедельник, 22 ноября, агентство сообщало, что президент США Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами. Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.
Президент США Джо Байден выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 20:25
СМИ узнали, когда Байден может "распечатать" стратегический резерв нефти
 
СШАИндияЯпонияЮжная КореяДжо БайденЦены на нефть
 
 
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