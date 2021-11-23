https://ria.ru/20211123/mvf-1760266130.html

Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш

Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш - РИА Новости, 23.11.2021

Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T01:17

2021-11-23T01:17

2021-11-23T01:33

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украина

владимир зеленский

мвф

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продолжена.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны ожидает утверждения МВФ нового транша в размере 700 миллионов долларов в ноябре этого года.В нацбанке страны пояснили, что результатом завершения пересмотра "станет получение Украиной очередного транша от Международного валютного фонда в объеме 500 миллионов специальных прав заимствований (далее – СПЗ), что составляет 699 миллионов долларов США"."Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 миллиарда СПЗ (более 2 миллиардов долларов США)", - отмечается на сайте центробанка.Кроме того, как сообщила пресс-служба министерства финансов страны, действие программы сотрудничества "продлено до конца июня 2022 года".В рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности: усиление независимости национального банка; проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%; реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления; уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки; снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе; усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.

https://ria.ru/20210220/mvf-1598420768.html

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в мире, украина, владимир зеленский, мвф