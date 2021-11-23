https://ria.ru/20211123/mvd-1760442984.html

В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек

В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек - РИА Новости, 23.11.2021

В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек

МВД России опубликовало видеозапись спецоперации по пресечению деятельности центра реабилитации алкоголиков и наркоманов в Пензенской области, где насильно... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:41

2021-11-23T23:41

2021-11-23T23:41

происшествия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. МВД России опубликовало видеозапись спецоперации по пресечению деятельности центра реабилитации алкоголиков и наркоманов в Пензенской области, где насильно удерживали почти 40 человек, некоторые из них на камеру рассказали о том, как на них оказывалось давление.Ранее полиция сообщила, что освобождены 37 человек, которых насильно удерживали в центрах реабилитации алкоголиков и наркоманов в Пензенской области, при этом у центра не было ни медицинской лицензии, ни медиков в штате. Пациентов удерживали от нескольких месяцев до года. Силовики задержали директора и двоих сотрудников. По данным СК, троим задержанным предъявлено обвинение в похищении людей и незаконном лишении свободы, совершенных организованной группой. Двое по решению суда арестованы, третий отправлен под домашний арест, а еще один объявлен в розыск.На видеозаписи длительностью почти 6 минут, опубликованной на Youtube-канале МВД Медиа, показано, как сотрудники в камуфляжной форме по лестнице перелезают через забор, за которым находится двухэтажное здание, затем бойцы требуют открыть входную железную дверь, а когда никто открывает, срезают ее с помощью "болгарки"."Проводили беседу, я давал понять, что человеку необходимо здесь находиться ввиду его проблем", - объяснил на видео один из задержанных.Сами же пациенты на видео заявили, что находятся в центре против своей воли, на них оказывают давление."Здесь я нахожусь против своей воли, так как считаю, что удерживают, а от какого-то момента даже силой. Какие-то курсы лечения именно медицинские я не прохожу. Звонки домой мне долгое время не давали сделать, ну и вообще не разрешают говорить об условиях, о содержании, об эмоционально значимых моментах, о сроках, о деньгах. Договор я подписал методом принуждения", - сказал один из них.Другой пациент признался, что находится в центре 7,5 месяцев, адрес учреждения не знает, а покинуть его он не мог, поскольку оказывалось моральное давление.Еще одна пациента рассказала, как к ней и другой девушке применяли физическую силу."Я плакала, конечно, домой просилась, они орали на меня. Мне сейчас капли дают каждый день, я устала уже их пить… Стукнул один раз по голове… Тут есть (такие,) которых к кровати привязывают, скотчем заматывают. Тоже девочку заматывали скотчем, Рима тут есть", - сказала она.Также полиция показала кадры, как кинолог с собакой обследует по одной каждую комнату в здании. На стенах в холле запечатлены различные самодельные плакаты, на одном из которых содержится так называемая "молитва" о душевном покое. В холле на креслах сидели не менее 12 молодых пациентов, которые скрывали свои лица от камеры. При этом далее на записи уже не менее 18 молодых людей стояли одетыми с сумками во дворе возле здания, после чего по одному отправлялись за ворота в сторону полицейского "Камаза".

https://ria.ru/20211011/rassledovanie-1753988498.html

https://ria.ru/20211118/pokhischenie-1759639211.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), россия