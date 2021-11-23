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Мурманская область
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Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь
Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь - РИА Новости, 23.11.2021
Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь
Ежегодная оздоровительная кампания, во время которой воспитанники детских садов получают рыбный жир под контролем медиков, началась в Мурманске в канун полярной РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:41
2021-11-23T12:41
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Ежегодная оздоровительная кампания, во время которой воспитанники детских садов получают рыбный жир под контролем медиков, началась в Мурманске в канун полярной ночи, сообщила пресс-служба администрации города."Уже десятый год по инициативе городских властей дошколята, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот "Омега-3", с согласия родителей принимают рыбный жир под строгим контролем медицинских и педагогических работников", - говорится в сообщении.Прием рыбного жира – важный элемент подготовки детей к наступлению полярной ночи, которая наступает на широте Мурманска 2 декабря. "Полярная ночь — период, который достаточно серьезно влияет на иммунитет взрослых и в особенности детей… Дети бесплатно получают полиненасыщенные кислоты "Омега-3", которые способствуют укреплению организма в самый сложный период полярной ночи", — приводятся в сообщении слова депутата городского совета Антонины Климова, в прошлом – заведующей детским садом.Ребята начинают принимать рыбный жир осенью перед наступлением полярной ночи и завершают после её окончания. Каждый такой курс охватывает около 6 тысяч дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет - за 10 лет действия проекта более 45 тысяч маленьких мурманчан приняли хоть один курс.Как поясняют специалисты, рыбный жир содержит полиненасыщенные кислоты "Омега-3" и "Омега-6", которые важны для развития головного мозга, работы нервной системы. У детей улучшается память, внимание, концентрация.Пищевая добавка представляет собой маленькие капсулы с разнообразными вкусами: лимона, малины, клубники, апельсина, киви. Дети получают их три раза в день: за завтраком, обедом и ужином.Проект по обеспечению детей источником полиненасыщенных жирных кислот "Омега-3" осуществляется в рамках комплексной муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске". Целью проекта является повышение иммунитета и снижение заболеваемости детей. По отзывам родителей и медицинского персонала, дети стали меньше болеть сезонным простудными заболеваниями.
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общество, мурманская область, мурманск
12:41 23.11.2021
 
Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь

Мурманским дошкольникам в детских садах будут давать рыбный жир в полярную ночь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Ежегодная оздоровительная кампания, во время которой воспитанники детских садов получают рыбный жир под контролем медиков, началась в Мурманске в канун полярной ночи, сообщила пресс-служба администрации города.
"Уже десятый год по инициативе городских властей дошколята, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот "Омега-3", с согласия родителей принимают рыбный жир под строгим контролем медицинских и педагогических работников", - говорится в сообщении.
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Прием рыбного жира – важный элемент подготовки детей к наступлению полярной ночи, которая наступает на широте Мурманска 2 декабря. "Полярная ночь — период, который достаточно серьезно влияет на иммунитет взрослых и в особенности детей… Дети бесплатно получают полиненасыщенные кислоты "Омега-3", которые способствуют укреплению организма в самый сложный период полярной ночи", — приводятся в сообщении слова депутата городского совета Антонины Климова, в прошлом – заведующей детским садом.
Ребята начинают принимать рыбный жир осенью перед наступлением полярной ночи и завершают после её окончания. Каждый такой курс охватывает около 6 тысяч дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет - за 10 лет действия проекта более 45 тысяч маленьких мурманчан приняли хоть один курс.
Как поясняют специалисты, рыбный жир содержит полиненасыщенные кислоты "Омега-3" и "Омега-6", которые важны для развития головного мозга, работы нервной системы. У детей улучшается память, внимание, концентрация.
Пищевая добавка представляет собой маленькие капсулы с разнообразными вкусами: лимона, малины, клубники, апельсина, киви. Дети получают их три раза в день: за завтраком, обедом и ужином.
Проект по обеспечению детей источником полиненасыщенных жирных кислот "Омега-3" осуществляется в рамках комплексной муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске". Целью проекта является повышение иммунитета и снижение заболеваемости детей. По отзывам родителей и медицинского персонала, дети стали меньше болеть сезонным простудными заболеваниями.
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