https://ria.ru/20211123/murmansk-1760319004.html

Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь

Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь - РИА Новости, 23.11.2021

Мурманским дошкольникам в детсадах будут давать рыбный жир в полярную ночь

Ежегодная оздоровительная кампания, во время которой воспитанники детских садов получают рыбный жир под контролем медиков, началась в Мурманске в канун полярной РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:41

2021-11-23T12:41

2021-11-23T12:41

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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Ежегодная оздоровительная кампания, во время которой воспитанники детских садов получают рыбный жир под контролем медиков, началась в Мурманске в канун полярной ночи, сообщила пресс-служба администрации города."Уже десятый год по инициативе городских властей дошколята, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот "Омега-3", с согласия родителей принимают рыбный жир под строгим контролем медицинских и педагогических работников", - говорится в сообщении.Прием рыбного жира – важный элемент подготовки детей к наступлению полярной ночи, которая наступает на широте Мурманска 2 декабря. "Полярная ночь — период, который достаточно серьезно влияет на иммунитет взрослых и в особенности детей… Дети бесплатно получают полиненасыщенные кислоты "Омега-3", которые способствуют укреплению организма в самый сложный период полярной ночи", — приводятся в сообщении слова депутата городского совета Антонины Климова, в прошлом – заведующей детским садом.Ребята начинают принимать рыбный жир осенью перед наступлением полярной ночи и завершают после её окончания. Каждый такой курс охватывает около 6 тысяч дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет - за 10 лет действия проекта более 45 тысяч маленьких мурманчан приняли хоть один курс.Как поясняют специалисты, рыбный жир содержит полиненасыщенные кислоты "Омега-3" и "Омега-6", которые важны для развития головного мозга, работы нервной системы. У детей улучшается память, внимание, концентрация.Пищевая добавка представляет собой маленькие капсулы с разнообразными вкусами: лимона, малины, клубники, апельсина, киви. Дети получают их три раза в день: за завтраком, обедом и ужином.Проект по обеспечению детей источником полиненасыщенных жирных кислот "Омега-3" осуществляется в рамках комплексной муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске". Целью проекта является повышение иммунитета и снижение заболеваемости детей. По отзывам родителей и медицинского персонала, дети стали меньше болеть сезонным простудными заболеваниями.

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