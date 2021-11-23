https://ria.ru/20211123/murashko-1760395342.html

Мурашко назвал сроки отгрузки препаратов для лечения коронавируса

Мурашко назвал сроки отгрузки препаратов для лечения коронавируса - РИА Новости, 23.11.2021

Мурашко назвал сроки отгрузки препаратов для лечения коронавируса

До конца недели отгрузка препаратов для лечения коронавируса внутривенного введения будет завершена во всех регионах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:43

2021-11-23T17:43

2021-11-23T17:43

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. До конца недели отгрузка препаратов для лечения коронавируса внутривенного введения будет завершена во всех регионах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Закуплены препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах, отгрузка идёт активно, начиная с субботы, и сегодня почти в половине регионов эта отгрузка осуществлена и идёт приёмка. До конца недели, мы планируем, отгрузка будет завершена во все субъекты РФ. Этот препарат очень важно вводить в ранние сроки, поэтому обращаемость пациентов за медицинской помощью является ключевым звеном в достижение эффекта излечения пациента", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760392410.html

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2021

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