https://ria.ru/20211123/murashko-1760381313.html

Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России

Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России - РИА Новости, 23.11.2021

Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России

Общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%, под медицинским наблюдением находятся более 1 миллиона 72 тысяч граждан, сообщил министр... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:59

2021-11-23T16:59

2021-11-23T17:04

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%, под медицинским наблюдением находятся более 1 миллиона 72 тысяч граждан, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество активных случаев (COVID-19) снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 миллиона 72 тысяч граждан", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

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