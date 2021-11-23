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Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России
Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России - РИА Новости, 23.11.2021
Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России
Общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%, под медицинским наблюдением находятся более 1 миллиона 72 тысяч граждан, сообщил министр... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:59
2021-11-23T16:59
2021-11-23T17:04
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%, под медицинским наблюдением находятся более 1 миллиона 72 тысяч граждан, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество активных случаев (COVID-19) снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 миллиона 72 тысяч граждан", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:59 23.11.2021 (обновлено: 17:04 23.11.2021)
Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России
Мурашко: число случаев коронавируса снизилось на 14 процентов