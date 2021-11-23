Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере
Адвокат Жорин: Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, он музыкант
© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности - музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Ранее Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".
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"Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант", - сказал собеседник агентства.
Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.
При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.