https://ria.ru/20211123/morgenshtern-1760441785.html

Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере

Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере - РИА Новости, 23.11.2021

Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере

Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности - музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:21

2021-11-23T23:21

2021-11-23T23:21

общество

сергей жорин

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности - музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Ранее Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях"."Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант", - сказал собеседник агентства.Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.

https://ria.ru/20211031/morgenshtern-1757021416.html

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html

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общество, сергей жорин, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)