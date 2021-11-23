Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/morgenshtern-1760441785.html
Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере
Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере - РИА Новости, 23.11.2021
Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере
Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности - музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:21
2021-11-23T23:21
общество
сергей жорин
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:149:1080:757_1920x0_80_0_0_f4ee9bd1abb056439c2a1732c7dfe79e.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности - музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Ранее Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях"."Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант", - сказал собеседник агентства.Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.
https://ria.ru/20211031/morgenshtern-1757021416.html
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:126:1080:936_1920x0_80_0_0_47d5ef45ee502ab1b80e69f8e4d2d27c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей жорин, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
23:21 23.11.2021
 
Адвокат Моргенштерна отреагировал на высказывания Бастрыкина о рэпере

Адвокат Жорин: Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, он музыкант

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Певец Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сфера деятельности - музыка, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Ранее Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 08:00
Почему Моргенштерн лучше Богомолова
"Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант", - сказал собеседник агентства.
Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.
При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 18:13Шоубиз
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.
 
ОбществоСергей ЖоринРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора