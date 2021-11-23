https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760306276.html
Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с долгом "Газпрому"
Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с долгом "Газпрому" - РИА Новости, 23.11.2021
Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с долгом "Газпрому"
"Молдовагаз" ищет способы погасить долг перед "Газпромом", заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:50
2021-11-23T11:50
2021-11-23T14:03
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. "Молдовагаз" ищет способы погасить долг перед "Газпромом", заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Условием российской компании для продления контракта на поставки топлива была стопроцентная оплата полученных объемов. Представитель холдинга Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что они через 48 часов прекратят прокачку в Молдавию, если не получат приходившийся на 22 ноября платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что обратился к властям и попросил займ для оплаты газа по договору с "Газпромом".Он подчеркнул, что проблема появилась из-за того, что в октябре газ закупали по цене в 790 долларов за тысячу кубометров, хотя в тариф была заложена цена в 148 долларов. Правительство поддерживает контакт с "Молдовагазом", чтобы найти выход из этой ситуации.Тариф на газ в Молдавии пересмотрели в ноябре: он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза. Власти республики должны были решить, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому" за газ.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
11:50 23.11.2021 (обновлено: 14:03 23.11.2021)
Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с долгом "Газпрому"
Вице-премьер Спыну: "Молдовагаз" пока не нашла решения для выплаты "Газпрому" долга
КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости.
"Молдовагаз
" ищет способы погасить долг перед "Газпромом", заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Условием российской компании для продления контракта на поставки топлива была стопроцентная оплата полученных объемов. Представитель холдинга Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что они через 48 часов прекратят прокачку в Молдавию, если не получат приходившийся на 22 ноября платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что обратился к властям и попросил займ для оплаты газа по договору с "Газпромом".
"На данный момент долг превышает 74,2 миллиона долларов. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга", — написал вице-премьер в Facebook.
Он подчеркнул, что проблема появилась из-за того, что в октябре газ закупали по цене в 790 долларов за тысячу кубометров, хотя в тариф была заложена цена в 148 долларов. Правительство поддерживает контакт с "Молдовагазом", чтобы найти выход из этой ситуации.
Тариф на газ в Молдавии пересмотрели в ноябре: он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза. Власти республики должны были решить, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому" за газ.
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом
" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.
Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.