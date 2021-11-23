https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html

"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой

"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой - РИА Новости, 23.11.2021

"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой

Борис Моисеев прокомментировал ситуацию с Мариной Хлебниковой: на днях в ее доме произошел пожар, и артистка попала в реанимацию. Певец узнал о трагедии из... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:28

2021-11-23T18:28

2021-11-23T18:28

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Борис Моисеев прокомментировал ситуацию с Мариной Хлебниковой: на днях в ее доме произошел пожар, и артистка попала в реанимацию. Певец узнал о трагедии из новостей.В комментарии порталу Teleprogramma.pro его директор Сергей Горох отметил, что артист переживает за здоровье Хлебниковой, ведь одно время они общались и вместе гастролировали.Несмотря на то, что общение постепенно сошло на нет, Моисеев всегда относился к Марине "с трепетом" и "по-доброму", отметил Горох.Сам артист редко появляется на публике: после инсульта он ведет жизнь "обычного человека", говорил ранее Сергей. Через день его посещает горничная, раз в неделю приходит медсестра и следит за самочувствием артиста.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/khlebnikova-1760313345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, борис моисеев, шоу-бизнес, сергей горох, марина хлебникова