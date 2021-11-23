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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html
"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой
"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой - РИА Новости, 23.11.2021
"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой
Борис Моисеев прокомментировал ситуацию с Мариной Хлебниковой: на днях в ее доме произошел пожар, и артистка попала в реанимацию. Певец узнал о трагедии из... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:28
2021-11-23T18:28
шоубиз
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борис моисеев
шоу-бизнес
сергей горох
марина хлебникова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Борис Моисеев прокомментировал ситуацию с Мариной Хлебниковой: на днях в ее доме произошел пожар, и артистка попала в реанимацию. Певец узнал о трагедии из новостей.В комментарии порталу Teleprogramma.pro его директор Сергей Горох отметил, что артист переживает за здоровье Хлебниковой, ведь одно время они общались и вместе гастролировали.Несмотря на то, что общение постепенно сошло на нет, Моисеев всегда относился к Марине "с трепетом" и "по-доброму", отметил Горох.Сам артист редко появляется на публике: после инсульта он ведет жизнь "обычного человека", говорил ранее Сергей. Через день его посещает горничная, раз в неделю приходит медсестра и следит за самочувствием артиста.
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знаменитости, борис моисеев, шоу-бизнес, сергей горох, марина хлебникова
18:28 23.11.2021
 
"Я плачу": Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой

Моисеев прокомментировал ситуацию с Хлебниковой после пожара в ее квартире

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Борис Моисеев прокомментировал ситуацию с Мариной Хлебниковой: на днях в ее доме произошел пожар, и артистка попала в реанимацию. Певец узнал о трагедии из новостей.

"Я плачу", – сказал Моисеев.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro его директор Сергей Горох отметил, что артист переживает за здоровье Хлебниковой, ведь одно время они общались и вместе гастролировали.

"Они гастролировали по стране с шоу "Борис Моисеев и его леди". Это был успех, и с тех пор завязалась дружба. Они даже ездили в гости друг к другу", – рассказал Сергей.

Несмотря на то, что общение постепенно сошло на нет, Моисеев всегда относился к Марине "с трепетом" и "по-доброму", отметил Горох.
Сам артист редко появляется на публике: после инсульта он ведет жизнь "обычного человека", говорил ранее Сергей. Через день его посещает горничная, раз в неделю приходит медсестра и следит за самочувствием артиста.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 12:19В России
Стало известно состояние Марины Хлебниковой
 
ШоубизЗнаменитостиБорис МоисеевШоу-бизнесСергей ГорохМарина Хлебникова
 
 
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