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СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в продаже младенца в Москве
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в продаже младенца в Москве - РИА Новости, 23.11.2021
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в продаже младенца в Москве
Следователи ходатайствуют об аресте женщины, которая обвиняется в продаже своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:24
2021-11-23T09:24
2021-11-23T09:24
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте женщины, которая обвиняется в продаже своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.Как сообщало ведомство, 26-летняя женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного сына, в переписке с предполагаемыми родителями запросила 100 тысяч рублей. В понедельник она прилетела в Москву, получила деньги, передала ребенка покупательнице и написала расписку. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий, и мать задержали. Ей вменили п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)."В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала Иванова.При допросе женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение, говорится в релизе.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в продаже младенца в Москве
СК попросил арестовать женщину, обвиняемую в продаже младенца за сто тысяч рублей в Москве