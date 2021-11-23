https://ria.ru/20211123/mks-1760361970.html

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 подлетит к МКС

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 подлетит к МКС - РИА Новости, 23.11.2021

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 подлетит к МКС

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 подлетит к МКС на 5,5 километра 25 ноября, ситуация под контролем, экипаж работает в штатном режиме, сообщает во вторник... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:51

2021-11-23T15:51

2021-11-23T16:30

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

spacex falcon 9

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263676_217:230:2854:1713_1920x0_80_0_0_39b915bf9d74448d0a8c615cf2a3d65f.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Фрагмент американской ракеты Falcon 9 подлетит к МКС на 5,5 километра 25 ноября, ситуация под контролем, экипаж работает в штатном режиме, сообщает во вторник "Роскосмос"."По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, 25 ноября в 07.18 мск ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что по данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и фрагментом составит почти 5,5 километра."Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж МКС-66 работает в обычном режиме", - уточнили в "Роскосмосе".Это будет уже третий случай сближения станции с космическим мусором в этом месяце. Двенадцатого ноября мимо МКС пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения. 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon после того, как получил от наземных служб информацию об облаке обломков. Угроза миновала, и космонавты с астронавтами вернулись к работе в штатном режиме, а облако сближалось еще несколько раз с интервалом в полтора часа.Позднее стало известно, что обломки появились после того, как Россия успешно провела испытания противоспутникового оружия и поразила недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он также подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.Позднее Минобороны России продемонстрировало видео, доказывающее что Международная космическая станция находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 километров, и станции ничего не угрожает.

https://ria.ru/20211117/mks-1759383921.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, spacex falcon 9