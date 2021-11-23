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Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 23.11.2021

Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать вакцинацию, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:18

2021-11-23T17:18

2021-11-23T17:33

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать вакцинацию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пока уровень именно коллективного иммунитета по стране чуть выше 50%. Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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2021

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