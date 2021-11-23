https://ria.ru/20211123/minoborony-1760395717.html
Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества
Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества - РИА Новости, 23.11.2021
Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества
Дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025) утверждена во вторник... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:44
2021-11-23T17:44
2021-11-23T17:44
сергей суровикин
китай
воздушно-космические силы россии
николай евменов
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025) утверждена во вторник министрами обороны РФ Сергеем Шойгу и КНР Вэй Фэнхэ.Документ утверждён в ходе рабочей встречи министров, которая состоялась во вторник в режиме видеоконференцсвязи. Шойгу и Вэй Фэнхэ синхронно завизировали свои экземпляры документа. С российской стороны в рабочей встрече также приняли участие главнокомандующие ВМФ адмирал Николай Евменов и ВКС Сергей Суровикин, с китайской - командующие ВМС адмирал Дун Цзюнь и ВВС генерал-полковник Чан Динцю.
https://ria.ru/20211123/armiya-1760386416.html
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сергей суровикин, китай, воздушно-космические силы россии, николай евменов, россия
Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества
Главы Минобороны России и Китая утвердили дорожную карту военного сотрудничества