https://ria.ru/20211123/minoborony-1760395717.html

Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества

Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества - РИА Новости, 23.11.2021

Главы Минобороны России и Китая утвердили план военного сотрудничества

Дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025) утверждена во вторник... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:44

2021-11-23T17:44

2021-11-23T17:44

сергей суровикин

китай

воздушно-космические силы россии

николай евменов

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025) утверждена во вторник министрами обороны РФ Сергеем Шойгу и КНР Вэй Фэнхэ.Документ утверждён в ходе рабочей встречи министров, которая состоялась во вторник в режиме видеоконференцсвязи. Шойгу и Вэй Фэнхэ синхронно завизировали свои экземпляры документа. С российской стороны в рабочей встрече также приняли участие главнокомандующие ВМФ адмирал Николай Евменов и ВКС Сергей Суровикин, с китайской - командующие ВМС адмирал Дун Цзюнь и ВВС генерал-полковник Чан Динцю.

https://ria.ru/20211123/armiya-1760386416.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей суровикин, китай, воздушно-космические силы россии, николай евменов, россия