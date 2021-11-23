https://ria.ru/20211123/mikrozaym-1760271349.html

Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы

Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы - РИА Новости, 23.11.2021

Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы

Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации (МФО) в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты, говорится в РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:33

2021-11-23T05:33

2021-11-23T05:33

экономика

общество

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации (МФО) в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики компании опросили 1 055 россиян и изучили их опыт использования микрофинансовых услуг, респондентам предоставили возможность множественного выбора."По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", - говорится в сообщении.В течение последнего года респонденты чаще всего брали микрозаймы до зарплаты – 69%. Популярны оказались и микрокредиты на развитие бизнеса – 22%. Большинство заемщиков - 62% - единовременно брали займы до 10 тысяч рублей, выяснили авторы исследования.В основном заемщики были вынуждены брать микрозаймы на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%), а четверть респондентов - на оба этих пункта единовременно (25%).Микрозаймы использовались в том числе на ежедневные расходы (54%), закрытие других займов и кредитов (21%), ремонт недвижимости, торжественные события и оплату процентов по другому кредиту (по 17%).

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/mikrozaym-1757689267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, россия