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Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы
Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы - РИА Новости, 23.11.2021
Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы
Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации (МФО) в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты, говорится в РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:33
2021-11-23T05:33
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации (МФО) в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики компании опросили 1 055 россиян и изучили их опыт использования микрофинансовых услуг, респондентам предоставили возможность множественного выбора."По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", - говорится в сообщении.В течение последнего года респонденты чаще всего брали микрозаймы до зарплаты – 69%. Популярны оказались и микрокредиты на развитие бизнеса – 22%. Большинство заемщиков - 62% - единовременно брали займы до 10 тысяч рублей, выяснили авторы исследования.В основном заемщики были вынуждены брать микрозаймы на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%), а четверть респондентов - на оба этих пункта единовременно (25%).Микрозаймы использовались в том числе на ежедневные расходы (54%), закрытие других займов и кредитов (21%), ремонт недвижимости, торжественные события и оплату процентов по другому кредиту (по 17%).
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экономика, общество, россия
05:33 23.11.2021
 
Исследование показало, на какие нужды россияне берут микрозаймы

Исследование Qiwi показало, что россияне берут микрозаймы на непредвиденные расходы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации (МФО) в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики компании опросили 1 055 россиян и изучили их опыт использования микрофинансовых услуг, респондентам предоставили возможность множественного выбора.
"По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", - говорится в сообщении.
В течение последнего года респонденты чаще всего брали микрозаймы до зарплаты – 69%. Популярны оказались и микрокредиты на развитие бизнеса – 22%. Большинство заемщиков - 62% - единовременно брали займы до 10 тысяч рублей, выяснили авторы исследования.
В основном заемщики были вынуждены брать микрозаймы на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%), а четверть респондентов - на оба этих пункта единовременно (25%).
Микрозаймы использовались в том числе на ежедневные расходы (54%), закрытие других займов и кредитов (21%), ремонт недвижимости, торжественные события и оплату процентов по другому кредиту (по 17%).
Объявления о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 11:51В России
Депутат предложил способ побороть мошенничество с микрозаймами
 
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