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Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши
Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши - РИА Новости, 23.11.2021
Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши
Количество прибывающих в Белоруссию новых мигрантов снизилось, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:38
2021-11-23T18:45
в мире
белоруссия
турция
ирак
узбекистан
польша
вишеградская группа
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Количество прибывающих в Белоруссию новых мигрантов снизилось, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Наша скоординированная дипломатическая атака уже приносит позитивные плоды", - заявил Моравецкий после встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в Будапеште во вторник.Он отметил, что среди прочего были предприняты переговоры с властями Ирака, Турции, Узбекистана."Мы контролируем наплыв мигрантов, противостоим нелегальной миграции. Эта солидарность – фирменный знак Вышеградской группы. Уровень солидарности, позитивной реакции на наши опасения, с которой я здесь встретился, беспрецедентен и очень поддерживает", - заключил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
https://ria.ru/20211123/migranty-1760405284.html
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в мире, белоруссия, турция, ирак, узбекистан, польша, вишеградская группа, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:38 23.11.2021 (обновлено: 18:45 23.11.2021)
 
Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий: количество прибывающих в Белоруссию новых мигрантов снизилось

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОпустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Опустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Количество прибывающих в Белоруссию новых мигрантов снизилось, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Наша скоординированная дипломатическая атака уже приносит позитивные плоды", - заявил Моравецкий после встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в Будапеште во вторник.
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Он отметил, что среди прочего были предприняты переговоры с властями Ирака, Турции, Узбекистана.
"Это отражается на том, что волна прибытия новых мигрантов в Белоруссию стала намного меньше, чем на пике около месяца назад, две-три недели назад", - сказал польский премьер.
"Мы контролируем наплыв мигрантов, противостоим нелегальной миграции. Эта солидарность – фирменный знак Вышеградской группы. Уровень солидарности, позитивной реакции на наши опасения, с которой я здесь встретился, беспрецедентен и очень поддерживает", - заключил он.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
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В миреБелоруссияТурцияИракУзбекистанПольшаВишеградская группаМатеуш МоравецкийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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