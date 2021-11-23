https://ria.ru/20211123/migranty-1760406392.html

Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши

Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши - РИА Новости, 23.11.2021

Число прибывающих в Белоруссию мигрантов снизилось, заявил премьер Польши

Количество прибывающих в Белоруссию новых мигрантов снизилось, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:38

2021-11-23T18:38

2021-11-23T18:45

в мире

белоруссия

турция

ирак

узбекистан

польша

вишеградская группа

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Количество прибывающих в Белоруссию новых мигрантов снизилось, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Наша скоординированная дипломатическая атака уже приносит позитивные плоды", - заявил Моравецкий после встречи глав стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в Будапеште во вторник.Он отметил, что среди прочего были предприняты переговоры с властями Ирака, Турции, Узбекистана."Мы контролируем наплыв мигрантов, противостоим нелегальной миграции. Эта солидарность – фирменный знак Вышеградской группы. Уровень солидарности, позитивной реакции на наши опасения, с которой я здесь встретился, беспрецедентен и очень поддерживает", - заключил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.

https://ria.ru/20211123/migranty-1760405284.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760347559.html

белоруссия

турция

ирак

узбекистан

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, турция, ирак, узбекистан, польша, вишеградская группа, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии