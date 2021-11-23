Более трехсот нелегалов, попавших в Литву из Белоруссии, покинули страну
Более трехсот нелегальных мигрантов, попавших в Литву из Белоруссии, покинули страну
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВИЛЬНЮС, 23 ноя - РИА Новости. Более трехсот мигрантов, незаконно попавших в Литву из Белоруссии, уже покинули республику добровольно или были депортированы, передает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на литовское МВД.
"Иракские дипломаты помогают нелегальным мигрантам вернуться домой из Литвы. Об этом сообщила пресс-служба литовского МВД. По данным ведомства, 321 мигрант, незаконно прибывший в Литву из Белоруссии, уже покинул республику добровольно или был депортирован", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, на прошлой неделе Литву посетила делегация посольства Ирака в Польше. В течение недели иракские дипломаты помогли оформить проездные документы и уладить формальности, необходимые для возвращения домой еще 88 мигрантов. Тридцать из них уже отправились в Ирак в пятницу и субботу, а остальные, как ожидается, уедут в течение двух недель. Кроме того, по последним данным, еще 77 человек хотят добровольно вернуться в страны происхождения. Иракские дипломаты посетили три поселения мигрантов: Кибартай, Пабраде и Мядининкай.
"Мы сотрудничаем с иракскими официальными лицами в Варшаве в вопросах возвращения их граждан в страну происхождения. Если иракские граждане изъявляют желание вернуться, им выдаются проездные документы", – приводит издание слова министра внутренних дел Агне Билотайте.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.