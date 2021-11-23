https://ria.ru/20211123/migranty-1760405447.html

Более трехсот нелегалов, попавших в Литву из Белоруссии, покинули страну

Более трехсот нелегалов, попавших в Литву из Белоруссии, покинули страну - РИА Новости, 23.11.2021

Более трехсот нелегалов, попавших в Литву из Белоруссии, покинули страну

Более трехсот мигрантов, незаконно попавших в Литву из Белоруссии, уже покинули республику добровольно или были депортированы, передает во вторник Sputnik Литва РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:32

2021-11-23T18:32

2021-11-23T18:32

в мире

литва

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759690661_0:18:3226:1833_1920x0_80_0_0_072845d3c220bb2b928149586289ab85.jpg

ВИЛЬНЮС, 23 ноя - РИА Новости. Более трехсот мигрантов, незаконно попавших в Литву из Белоруссии, уже покинули республику добровольно или были депортированы, передает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на литовское МВД.Как отмечает агентство, на прошлой неделе Литву посетила делегация посольства Ирака в Польше. В течение недели иракские дипломаты помогли оформить проездные документы и уладить формальности, необходимые для возвращения домой еще 88 мигрантов. Тридцать из них уже отправились в Ирак в пятницу и субботу, а остальные, как ожидается, уедут в течение двух недель. Кроме того, по последним данным, еще 77 человек хотят добровольно вернуться в страны происхождения. Иракские дипломаты посетили три поселения мигрантов: Кибартай, Пабраде и Мядининкай."Мы сотрудничаем с иракскими официальными лицами в Варшаве в вопросах возвращения их граждан в страну происхождения. Если иракские граждане изъявляют желание вернуться, им выдаются проездные документы", – приводит издание слова министра внутренних дел Агне Билотайте.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211123/migranty-1760405284.html

литва

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии