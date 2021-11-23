https://ria.ru/20211123/migranty-1760355812.html

Погранкомитет Белоруссии сообщил ООН о готовности вести диалог по миграции

Погранкомитет Белоруссии сообщил ООН о готовности вести диалог по миграции - РИА Новости, 23.11.2021

Погранкомитет Белоруссии сообщил ООН о готовности вести диалог по миграции

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо провел встречу с представителями Международной организации по миграции и УВКБ ООН, заявив, что ведомство... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:26

2021-11-23T15:26

2021-11-23T15:52

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо провел встречу с представителями Международной организации по миграции и УВКБ ООН, заявив, что ведомство открыто для диалога и прилагает максимум усилий для разрешения ситуации с ближневосточными беженцами на границе.По информации погранкомитета, опубликованной в его официальном Telegram-канале, во вторник в Минске прошла встреча Лаппо с региональным директором МОМ по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии госпожой Ренатой Хельд и заместителем директора Бюро Европы УВКБ ООН госпожой Анжелой Ли Роси."Анатолий Лаппо отметил, что Госпогранкомитет открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами. Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, во время встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию, связанную с нерегулярными мигрантами, которые находятся на границе Белоруссии и Польши. Кроме того, отмечается, что они обсудили взаимодействие всех вовлеченных организаций для оказания помощи данной категории лиц."По итогам встречи стороны достигли договоренностей по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении", - говорится в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211123/migranty-1760352264.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760340076.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760347559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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