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В Белоруссии сообщили о применении Польшей взрывпакетов против мигрантов
В Белоруссии сообщили о применении Польшей взрывпакетов против мигрантов - РИА Новости, 23.11.2021
В Белоруссии сообщили о применении Польшей взрывпакетов против мигрантов
Погранкомитет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрывпакетов и слезоточивого газа против мигрантов. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:11
2021-11-23T16:40
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрывпакетов и слезоточивого газа против мигрантов.Как отметили в ведомстве, минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения."Для того чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ", — сообщили в пресс-службе комитета.Там также отметили, что это не первое применение спецсредств Польшей в отношении безоружных людей."Использование польской стороной взрывпакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев", — подчеркнули в ведомстве.В Минске добавили, что подобные действия Варшавы создают очаги напряженности и провоцируют ответную реакцию со стороны мигрантов.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты
Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения.
2021-11-23T15:11
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:11 23.11.2021 (обновлено: 16:40 23.11.2021)
 
В Белоруссии сообщили о применении Польшей взрывпакетов против мигрантов

В Белоруссии сообщили о применении Польшей взрывпакетов газа против мигрантов

Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрывпакетов и слезоточивого газа против мигрантов.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения.
"Для того чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ", — сообщили в пресс-службе комитета.
Там также отметили, что это не первое применение спецсредств Польшей в отношении безоружных людей.
"Использование польской стороной взрывпакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев", — подчеркнули в ведомстве.
В Минске добавили, что подобные действия Варшавы создают очаги напряженности и провоцируют ответную реакцию со стороны мигрантов.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 08:00
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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