https://ria.ru/20211123/migranty-1760339331.html

Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным

Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным - РИА Новости, 23.11.2021

Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным

По информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, заявил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:12

2021-11-23T14:12

2021-11-23T14:25

в мире

николай патрушев

сирия

белоруссия

белавиа

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."При этом на белорусскую землю они летят не бортами "Белавиа", а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам", - отметил Патрушев.Патрушев отметил, что группировки, занятые перевозками мигрантов в Европу через Белоруссию, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги в Германию мигрантов идет и в польской приграничной зоне."В центре внимания мигрантов находится Германия, поскольку выплачиваемые здесь беженцам пособия в 4–5 раз выше, чем они зарабатывают в своих странах. По имеющимся данным, в этой стране сегодня проживают 350 тысяч курдов, 4 миллиона турок, других выходцев с Ближнего Востока", - сказал Патрушев."В основном из числа курдов сформированы группировки, организующие и обеспечивающие перевозки мигрантов в Европу. Использование транзита через Белоруссию стало прибыльным и крайне циничным бизнесом", - отметил Патрушев.В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения, добавил секретарь Совбеза."Кроме того, хорошо организован бизнес и в польской приграничной зоне, где прорвавшихся через белорусско-польскую границу мигрантов за определенные деньги перенаправляют в Германию", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20211123/migranty-1760337658.html

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в мире, николай патрушев, сирия, белоруссия, белавиа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии