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Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным
Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным - РИА Новости, 23.11.2021
Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным
По информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, заявил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:12
2021-11-23T14:25
в мире
николай патрушев
сирия
белоруссия
белавиа
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."При этом на белорусскую землю они летят не бортами "Белавиа", а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам", - отметил Патрушев.Патрушев отметил, что группировки, занятые перевозками мигрантов в Европу через Белоруссию, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги в Германию мигрантов идет и в польской приграничной зоне."В центре внимания мигрантов находится Германия, поскольку выплачиваемые здесь беженцам пособия в 4–5 раз выше, чем они зарабатывают в своих странах. По имеющимся данным, в этой стране сегодня проживают 350 тысяч курдов, 4 миллиона турок, других выходцев с Ближнего Востока", - сказал Патрушев."В основном из числа курдов сформированы группировки, организующие и обеспечивающие перевозки мигрантов в Европу. Использование транзита через Белоруссию стало прибыльным и крайне циничным бизнесом", - отметил Патрушев.В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения, добавил секретарь Совбеза."Кроме того, хорошо организован бизнес и в польской приграничной зоне, где прорвавшихся через белорусско-польскую границу мигрантов за определенные деньги перенаправляют в Германию", - добавил Патрушев.
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в мире, николай патрушев, сирия, белоруссия, белавиа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:12 23.11.2021 (обновлено: 14:25 23.11.2021)
 
Патрушев назвал наплыв мигрантов в Белоруссию хорошо организованным

Патрушев: в Белоруссию идет хорошо организованный наплыв мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"При этом на белорусскую землю они летят не бортами "Белавиа", а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам", - отметил Патрушев.
Патрушев отметил, что группировки, занятые перевозками мигрантов в Европу через Белоруссию, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги в Германию мигрантов идет и в польской приграничной зоне.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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Патрушев назвал мигрантов на границе Белоруссии заложниками действий Запада
"В центре внимания мигрантов находится Германия, поскольку выплачиваемые здесь беженцам пособия в 4–5 раз выше, чем они зарабатывают в своих странах. По имеющимся данным, в этой стране сегодня проживают 350 тысяч курдов, 4 миллиона турок, других выходцев с Ближнего Востока", - сказал Патрушев.
"В основном из числа курдов сформированы группировки, организующие и обеспечивающие перевозки мигрантов в Европу. Использование транзита через Белоруссию стало прибыльным и крайне циничным бизнесом", - отметил Патрушев.
В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения, добавил секретарь Совбеза.
"Кроме того, хорошо организован бизнес и в польской приграничной зоне, где прорвавшихся через белорусско-польскую границу мигрантов за определенные деньги перенаправляют в Германию", - добавил Патрушев.
 
В миреНиколай ПатрушевСирияБелоруссияБелавиаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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