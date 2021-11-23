https://ria.ru/20211123/migranty-1760338217.html

Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов

Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов - РИА Новости, 23.11.2021

Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов

Европе надо не давать рекомендации Минску, как действовать в условиях миграционного кризиса, а действовать самой, в первую очередь пресечь бизнес по переправке... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:06

2021-11-23T14:06

2021-11-23T14:06

николай патрушев

европа

минск

евросоюз

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европе надо не давать рекомендации Минску, как действовать в условиях миграционного кризиса, а действовать самой, в первую очередь пресечь бизнес по переправке мигрантов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Действовать, а не давать рекомендации, нужно Европе. В первую очередь, необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов", - указал секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20211118/patrushev-1759720199.html

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минск

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николай патрушев, европа, минск, евросоюз, россия