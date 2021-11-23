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Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов
Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов - РИА Новости, 23.11.2021
Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов
Европе надо не давать рекомендации Минску, как действовать в условиях миграционного кризиса, а действовать самой, в первую очередь пресечь бизнес по переправке... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:06
2021-11-23T14:06
2021-11-23T14:06
николай патрушев
европа
минск
евросоюз
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европе надо не давать рекомендации Минску, как действовать в условиях миграционного кризиса, а действовать самой, в первую очередь пресечь бизнес по переправке мигрантов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Действовать, а не давать рекомендации, нужно Европе. В первую очередь, необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов", - указал секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20211118/patrushev-1759720199.html
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николай патрушев, европа, минск, евросоюз, россия
Патрушев призвал Европу пресечь бизнес по переправке мигрантов
Патрушев: Европе надо не давать советы Минску, а пресечь бизнес по переправке мигрантов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европе надо не давать рекомендации Минску, как действовать в условиях миграционного кризиса, а действовать самой, в первую очередь пресечь бизнес по переправке мигрантов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Действовать, а не давать рекомендации, нужно Европе. В первую очередь, необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов", - указал секретарь Совбеза РФ.